◆園田競馬２日目（４月１５日）

《下原 理》

２勝を挙げて４０勝。ディナン（８Ｒ）で勝利を意識。「斤量の５８キロがどうかだけ」（◎）。メイショウアラジン（３Ｒ）は「能力ありそう」（◎）。ジーニアスレノン（１２Ｒ）も「確実に脚を使ってくれそう」（◎）。カットバック（９Ｒ）は「このメンバー相手にどこまで戦えるか。まさに正念場」（○）。ウィルダスク（１０Ｒ）も「叩き２走目で前進してほしい」（○）。オーシンキャンディ（４Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《田野 豊三》

３８勝。ジャンマギアーナ（６Ｒ）に前進を見込む。「砂を被らず、もまれずに運べれば」（◎）。ラブユーサクラ（３Ｒ）も「前回の内容が悪くない」（◎）。プエルトガレラ（４Ｒ）は「８２０メートルは合っている。２走前くらい走れば」（○）。ルクスメテオール（１１Ｒ）も「３走前に勝っていますが、あの時ぐらいの状態なら」（○）。スマートセラム（７Ｒ）は「展開次第で」（○）。アンノドミニ（１０Ｒ）も「ひと脚は使う」（○）。グッドハビッツ（１２Ｒ）は「毛ヅヤ的にも、もう少し状態が良くなってくれば」（○）。

《杉浦 健太》

２９勝。ピエナフェーヴル（１０Ｒ）に気合。「この相手なら」（◎）。オズモポリタン（１２Ｒ）は「大外枠なので前々の競馬で」（○）。ヘルミオーネ（４Ｒ）も「外からかぶされないようにしたい」（○）。

《小谷 哲平》

２３勝。クラウドノイズ（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「今回はハナにこだわりたい。馬体がさらに絞れていれば」（◎）。マイネルアラウダ（１２Ｒ）も「メンバー的にも差はない」（◎）。ワンノブアス（８Ｒ）は「３コーナーから４コーナーにかけてスムーズに運べれば」（○）。サンライズスコール（１０Ｒ）も「前、前で運べたら」（○）。ハンバーグハマー（４Ｒ）は「行き切れたら変わってもいい」（○）。アウトサイドベット（３Ｒ）も「前走はしまいしっかり伸びた」（○）。

《笹田 知宏》

１８勝。お薦めはハツナギ（９Ｒ）で「前走はスタートでバランスを崩した。スムーズなら」（◎）。

《土方 颯太》

１勝加算で１７勝。バイオサファイア（２Ｒ）に手応え。「使うごとに内容がよくなっている」（◎）。

《大山 真吾》

１５勝。シンゼンハチマン（７Ｒ）に力が入る。「前回が強かった。昇級でも」（◎）。ナチュラル（４Ｒ）も「ラストは確実に来る」（◎）。ナリタシン（１１Ｒ）は「西脇での能検で、いい脚を持っていると感じた」（◎）。

《川原 正一》

１３勝。現在４連勝中のスマートメイス（１１Ｒ）は「斤量の５６キロを生かして自分のペースで運べれば距離は克服できる」（◎）。

《新庄 海誠》

１１勝。期待のオリビアサンライズ（９Ｒ）は「調子は変わらないので」（◎）。アンフィニレイス（３Ｒ）も「ハナを切ることができれば」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触