「痩せましたか？」宮舘涼太、近影に「少し絞ってるのかな⁈」「きちんと食べたか心配になる」の声！
Snow Manの宮舘涼太さんは4月14日、自身のInstagramを更新。近影を公開したところ「痩せましたか？」「きちんと食べたか心配になる」といった声が上がっています。
【写真】宮舘涼太の近影に「痩せましたか？」の声
Instagram上では「髪切りましたか！」「髪が短くなってる!?」「髪がさっぱり」といった声が。しかし、中には「痩せましたか？」「少し絞ってるのかな?!」「きちんと食べたか心配になる」など、心配の声も上がっているようです。
(文:堀井 ユウ)
【写真】宮舘涼太の近影に「痩せましたか？」の声
「髪が短くなってる!?」の声も宮舘さんは「ラヴィット！ ありがとうございました！ 今日も楽しかった！」とつづり、5枚の写真を投稿。以前よりも顔周りがすっきりとして、よりシャープになった印象です。髪もカットしたのか少し短くなったように見えます。これに対し、ファンからはさまざまな声が寄せられています。
ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で主演4日の投稿では、主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）を告知した宮舘さん。撮影中のオフショットも公開しています。ドラマでの活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)