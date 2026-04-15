Snow Manの宮舘涼太さんは4月14日、自身のInstagramを更新。近影を公開したところ、心配の声が上がっています。（サムネイル画像出典：宮舘涼太さん公式Instagramより）

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Snow Manの宮舘涼太さんは4月14日、自身のInstagramを更新。近影を公開したところ「痩せましたか？」「きちんと食べたか心配になる」といった声が上がっています。

【写真】宮舘涼太の近影に「痩せましたか？」の声

「髪が短くなってる!?」の声も

宮舘さんは「ラヴィット！　ありがとうございました！　今日も楽しかった！」とつづり、5枚の写真を投稿。以前よりも顔周りがすっきりとして、よりシャープになった印象です。髪もカットしたのか少し短くなったように見えます。これに対し、ファンからはさまざまな声が寄せられています。

Instagram上では「髪切りましたか！」「髪が短くなってる!?」「髪がさっぱり」といった声が。しかし、中には「痩せましたか？」「少し絞ってるのかな?!」「きちんと食べたか心配になる」など、心配の声も上がっているようです。

ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で主演

4日の投稿では、主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）を告知した宮舘さん。撮影中のオフショットも公開しています。ドラマでの活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)