お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が14日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。タレント鈴木奈々（37）とのロケを振り返った。

ケンコバは先日、数年ぶりに鈴木と仕事をし、2日間徳島ロケを行ったという。「めっちゃ楽しかったんですけど、そういや、鈴木奈々ちゃんってこういう子やったなって思い出して、暇あったら恋バナするんですよ」と明かした。

鈴木、メーク担当、ケンコバのマネジャーとロケバス内でずっと恋バナをしていたといい「『結局、好きになってくれなきゃうまくいかないんだけど、こっちが好きになっちゃって追っかけ回しちゃうんだよね』って話を延々してるんですよ。『ずっとしてるな』って俺も言うて、『これが楽しいですよ、ケンコバさんも入りましょうよ、恋バナ』」と全く意に介さず。初日ロケが午後10時頃に終わってからも、3人で「恋バナしよう。もう1軒、居酒屋行こう」と街に消えていったという。

翌朝、ケンコバが現場入りしても「だから、相手が好きになってくれなきゃ…」と鈴木の恋バナは終わらず。思わずケンコバも「まだ言うてんのか。終わってなかったんや、昨日の居酒屋で」とツッコんだという。

その後、元プロレスラーのお好み焼き店を訪れたときも「誰か今、好きな人いますか」と元プロレスラーにまで質問する始末で、ケンコバも「もうええわ」とあきれた。

それでも、「バツイチっていうので元気なかった時期もあったんですけど、今は相当元気。いろいろ動いてるみたいですよ。『なんかご飯とか誘ったりしてるんですよね〜』って」と、鈴木の恋のモチベーションに感心していた。