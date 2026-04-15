◆米大リーグ ブルワーズ―ブルージェイズ（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。最速１６７キロ超の怪物右腕、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２４）と初対戦となった２回２死一塁の第１打席は二直に倒れた。

岡本は直球２球で追い込まれると、３球目はこの打席最速の１００・８マイル（約１６２・２キロ）直球を見送ってボール。しかし、外角のボール球だった４球目の９３・４マイル（約１５０・３キロ）スライダーに手を出して凡退した。バットの先が割れた。

メジャー１年目の今季はデビューから６試合連続安打を放つなど順調なスタート。３月２９日（同３０日）の本拠地・アスレチックス戦では待望の１号を放ち、３０日（同３１日）のロッキーズ戦では２試合連発をマークしたが、４月に入って苦しんでいた。１１日（同１２日）には休養のため初めて欠場したが、１２日（同１３日）のツインズ戦も４打数無安打１四球。１３日（同１４日）は試合がなかったが、この日まで３戦連続で快音が出ていない。

今季は試合前の時点で打率２割４厘、２本塁打、３打点。初めて対戦する相手投手、環境にも慣れていく中で「日々、いいものを見つけられるように頑張っていきたい」と足元を見つめてきた。チームでは正捕手のカーク、不動の１番スプリンガーら故障者が続出しており、ルーキーながら岡本にかかる期待は大きい。