◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

１５日（日本時間１６日）の本拠地・メッツ戦でリアル二刀流出場を予定しているドジャース・大谷翔平投手（３１）について１４日（同１５日）、マクギネス投手コーチ補佐が言及した。

前日１３日（同１４日）の同戦で初回に右肩付近に死球を受けた大谷だが、同コーチ補佐は「彼は何も言ってないよ。明日を見てみよう」と予定に支障がないことを明かした。

大谷は３試合連続の先頭打者アーチがかかっていた１３日の試合で初回、左腕ピーターソンの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）シンカーが右肩付近を直撃。苦もんの表情を浮かべながら一塁に向かった。続くタッカーの四球で二塁に進むと遊撃・リンドアから死球を受けた箇所をスリスリされ、笑顔を浮かべた大谷。マクギネス投手コーチ、中島トレーナーらは心配でベンチに帰ってきた大谷の元に集まったが、大谷は笑顔で右肩付近に左手を当て、右肩をグルグル回した後にストレッチ。試合は最後まで出場し、試合後は患部に湿布を貼っていた。