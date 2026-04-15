実用性を重視したシンプルさ＆コスパの高さが魅力！

日常の移動や仕事の現場で活躍する軽バンは、使い勝手の良さと経済性が重要視される存在です。

そうした中で、2026年3月19日にホンダが発表し、翌20日から販売を開始した「N-VAN」の一部改良モデルは、改めてその実用性の高さに注目が集まっています。

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なかでも、最も価格を抑えたエントリーグレードがどのような内容となっているのか気になるところです。

N-VANは2018年に登場した軽バンで、仕事での使いやすさを第一に考えながらも、走行性能や安全性能をバランスよく備えたモデルとして知られています。

翌年にはRJCカー・オブ・ザ・イヤー特別賞を受賞するなど、実用車としての完成度の高さが評価されてきました。

ラインナップの中で最も手頃なグレードが「N-VAN G FF」です。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1945-1960mm、ホイールベースは2520mmと、軽バンらしい取り回しの良さを維持しています。

外観はシンプルで、3本のビードラインが特徴的なデザインとなっており、業務用途でも違和感なく使える落ち着いた印象です。

装備面では、マルチリフレクターハロゲンヘッドライトを採用し、オートライトコントロールやマニュアルレベリング機構も備えています。

加えて、ブラックのドアハンドルやリアライセンスガーニッシュ、12インチのスチールホイールなど、実用性を重視した仕様となっています。

ボディカラーはタフタホワイトIIIとルナシルバー・メタリックの2色が用意されています。

室内はグレーとブラックを基調とした落ち着いた雰囲気で、広い空間が確保されています。

両側スライドドアと大きな開口部により荷物の積み降ろしがしやすく、低床でフラットな荷室は運転席横までつながる設計です。この構造により、長い荷物でも積載しやすく、さまざまな用途に対応できます。

今回の改良では安全装備が強化された点も見逃せません。フロントパーキングセンサーや衝突後ブレーキシステムが新たに標準装備され、事故のリスク軽減に貢献します。

さらに、Honda SENSINGの情報を見やすく表示する7インチTFT液晶メーターも採用され、ドライバーの安心感が高められています。

そのほか、急アクセル抑制機能やプッシュエンジンスタート／ストップスイッチも追加され、日常での扱いやすさも向上しました。

特に急アクセル抑制機能は、踏み間違い時の不意な加速を抑える仕組みとして安心材料となります。

パワートレインには660cc直列3気筒DOHCエンジンを搭載し、荷物を積んだ状態でも扱いやすい性能を発揮します。

トランスミッションはCVTと6速MTが用意されており、用途や好みに応じて選択可能です。燃費はWLTCモードでCVTが18.8km／L、6速MTが19.2km／Lと、経済性にも配慮されています。

価格（消費税込み）はCVT・6速MTともに149万8200円となっており、最上級モデル「N-VAN FUN・ターボ 特別仕様車 NATURE STYLE 4WD」の226万9300円と比較すると、約77万円安く設定されています。この価格差は、コストを重視するユーザーにとって大きな魅力と言えるでしょう。

なお、ネット上では「この価格で安全装備が充実しているのはありがたい」「仕事用としては必要十分な装備だと思う」「シンプルなデザインが逆に好印象」「フラットな荷室の広さはやっぱり魅力的」「MTが選べるのが嬉しいポイント」「燃費も悪くないしコスパがいい」「装備を考えるとかなり良心的な価格」「上位モデルとの差がはっきりしていて選びやすい」といった声があり、全体的に実用性と価格のバランスを評価する意見が多く見受けられます。