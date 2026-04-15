東京ディズニーシー25周年イベントが開幕！ 高野由美子CEO「冒険とイマジネーションの海が輝き続けますように」
今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間限定で、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。イベント初日には、幕開けを宣言するオープニングセレモニーが行われ、ミッキーマウスやミニーマウスらディズニーキャラクター、ダンサー、キャストが盛り上げる中、オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEOの高野由美子氏が開幕を宣言した。
【写真】ミッキーたちが客席に！ 選ばれたゲストたちが参加できたオープニングセレモニーの様子
■ミッキーたちもお祝い！
世界初の海をテーマにしたディズニーパークとして2001年9月4日に開園し、東京ディズニーランドとともに東京ディズニーリゾートの中核となるテーマパークとして進化してきた東京ディズニーシー。
「夢と魔法の王国」で魅了する、子どもから大人まで楽しむことができるファミリーエンターテイメントの世界が広がる東京ディズニーランドに対し、東京ディズニーシーは「冒険とロマン、イマジネーション、7つのテーマポート（現在8つ）」で魅了するパークとして明確に差別化され、ターゲット層をさらに広げるべく、本物のエンターテイメントショーを充実させるほか、上質感やスケール感にこだわりスタイリッシュな世界を目指して誕生した。
1998年10月に着工式が執り行われ、約3年にわたる大規模工事を実施。“世界初”というだけあって、新しいテーマパークをゼロから開発する厳しさと苦労は並大抵ではなかったそうで、パークの一部となった水が滞留しないようにするため、高低差を利用して設計されている。
そして東京ディズニーシーは、「第2パーク構想」から13年の時を経て、2001年9月4日にグランドオープン。その後も進化を続け、開園5周年前後には「レイジングスピリッツ」「タワー・オブ・テラー」が加わりアトラクションが充実。ゲストの体験価値を高め、より魅力ある東京ディズニーシーへと発展するためにオープンした、2024年6月開業の8つ目のテーマポート「ファンタジースプリングス」は記憶に新しい。
そして本日、1年間をかけて実施される特別イベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート。抽選で選ばれたラッキーな約560人のゲストたちとともに、25周年の幕開けを祝った。
開演前に開催された今回のオープニングセレモニーには、オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEO・高野氏、同社代表取締役社長（兼）COO・高橋渉氏、ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社およびウォルト・ディズニー・イマジニアリング株式会社代表取締役 マネージングディレクターのクラーク・ジョーンズが登壇したほか、2026-2027年東京ディズニーリゾート・アンバサダーの亀田真吾氏、濱中ひかる氏が司会を担当。
高橋氏は「東京ディズニーシーは今年25周年を迎えます。これもひとえに、東京ディズニーリゾートにお越しいただいたすべてのゲストの皆さま、多くの関係者の皆さまによるご理解とご支援の賜物であると、深く心より御礼申し上げます」「ゲストのハピネスのために尽力しているキャストの皆さんにも、この場をお借りして心から感謝申し上げたいと思います」とゲストや関係者、キャストに感謝。
加えて、さまざまな“海の魅力”から着想を得た25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」に触れ、「東京ディズニーリゾートに心を寄せてくださる全ての方と、このお祝いの時を、喜びを共に分かち合いたいと思います」「みんなで一緒にパーク中をジュビリーブルーで染め上げ、25周年の1年間を盛大にお祝いしてまいりましょう」と呼びかけた。
またウォルト・ディズニー・カンパニーを代表して駆けつけたジョーンズ氏は「ディズニーシーのストーリーに着想を得た東京ディズニーシーは、卓越したビジョンと匠の技、そして没入感あふれるストーリーテリングによって形作られた唯一無二のテーマパークです」と述べ、「これから新たな歩みを進めるにあたり、これまでつむがれてきた数々の思い出と、世代を超えて未来へとつながっていくその物語に心より敬意を表します」とコメント。
そして高野氏は、25周年の衣装をまとったミッキーマウス＆ミニーマウスとともに開幕を宣言。「東京ディズニーシーは、日本の皆さまに、まだ体験したことのない感動をお届けしようと、オリエンタルランドとディズニー社が共同で取り組んだ、世界に1つのオリジナルのパークです。わたくしたちは、東京ディズニーランドとも異なる魅力を8つのテーマポートに託しました。これからも皆さまの心の中に、冒険とイマジネーションの海が輝き続けますように。さあ、皆さま、ジュビリーブルーにきらめく海へと出航しましょう」と呼びかけると、パイロが打ち上がり、メディテレーニアンハーバーが華やかなムードに包まれた。
さらに最後にはドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイが駆けつけ、ハイタッチなどでゲストと交流。ゲストから歓声が上がり、祝祭ムードいっぱいのパークで東京ディズニーシーの25周年の幕が開けた。
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」は、4月15日（水）から2027年3月31日まで開催。特別なエンターテインメントプログラムやフード、グッズなどが楽しめる。
■ミッキーたちもお祝い！
世界初の海をテーマにしたディズニーパークとして2001年9月4日に開園し、東京ディズニーランドとともに東京ディズニーリゾートの中核となるテーマパークとして進化してきた東京ディズニーシー。
「夢と魔法の王国」で魅了する、子どもから大人まで楽しむことができるファミリーエンターテイメントの世界が広がる東京ディズニーランドに対し、東京ディズニーシーは「冒険とロマン、イマジネーション、7つのテーマポート（現在8つ）」で魅了するパークとして明確に差別化され、ターゲット層をさらに広げるべく、本物のエンターテイメントショーを充実させるほか、上質感やスケール感にこだわりスタイリッシュな世界を目指して誕生した。
1998年10月に着工式が執り行われ、約3年にわたる大規模工事を実施。“世界初”というだけあって、新しいテーマパークをゼロから開発する厳しさと苦労は並大抵ではなかったそうで、パークの一部となった水が滞留しないようにするため、高低差を利用して設計されている。
そして東京ディズニーシーは、「第2パーク構想」から13年の時を経て、2001年9月4日にグランドオープン。その後も進化を続け、開園5周年前後には「レイジングスピリッツ」「タワー・オブ・テラー」が加わりアトラクションが充実。ゲストの体験価値を高め、より魅力ある東京ディズニーシーへと発展するためにオープンした、2024年6月開業の8つ目のテーマポート「ファンタジースプリングス」は記憶に新しい。
そして本日、1年間をかけて実施される特別イベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート。抽選で選ばれたラッキーな約560人のゲストたちとともに、25周年の幕開けを祝った。
開演前に開催された今回のオープニングセレモニーには、オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEO・高野氏、同社代表取締役社長（兼）COO・高橋渉氏、ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社およびウォルト・ディズニー・イマジニアリング株式会社代表取締役 マネージングディレクターのクラーク・ジョーンズが登壇したほか、2026-2027年東京ディズニーリゾート・アンバサダーの亀田真吾氏、濱中ひかる氏が司会を担当。
高橋氏は「東京ディズニーシーは今年25周年を迎えます。これもひとえに、東京ディズニーリゾートにお越しいただいたすべてのゲストの皆さま、多くの関係者の皆さまによるご理解とご支援の賜物であると、深く心より御礼申し上げます」「ゲストのハピネスのために尽力しているキャストの皆さんにも、この場をお借りして心から感謝申し上げたいと思います」とゲストや関係者、キャストに感謝。
加えて、さまざまな“海の魅力”から着想を得た25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」に触れ、「東京ディズニーリゾートに心を寄せてくださる全ての方と、このお祝いの時を、喜びを共に分かち合いたいと思います」「みんなで一緒にパーク中をジュビリーブルーで染め上げ、25周年の1年間を盛大にお祝いしてまいりましょう」と呼びかけた。
またウォルト・ディズニー・カンパニーを代表して駆けつけたジョーンズ氏は「ディズニーシーのストーリーに着想を得た東京ディズニーシーは、卓越したビジョンと匠の技、そして没入感あふれるストーリーテリングによって形作られた唯一無二のテーマパークです」と述べ、「これから新たな歩みを進めるにあたり、これまでつむがれてきた数々の思い出と、世代を超えて未来へとつながっていくその物語に心より敬意を表します」とコメント。
そして高野氏は、25周年の衣装をまとったミッキーマウス＆ミニーマウスとともに開幕を宣言。「東京ディズニーシーは、日本の皆さまに、まだ体験したことのない感動をお届けしようと、オリエンタルランドとディズニー社が共同で取り組んだ、世界に1つのオリジナルのパークです。わたくしたちは、東京ディズニーランドとも異なる魅力を8つのテーマポートに託しました。これからも皆さまの心の中に、冒険とイマジネーションの海が輝き続けますように。さあ、皆さま、ジュビリーブルーにきらめく海へと出航しましょう」と呼びかけると、パイロが打ち上がり、メディテレーニアンハーバーが華やかなムードに包まれた。
さらに最後にはドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイが駆けつけ、ハイタッチなどでゲストと交流。ゲストから歓声が上がり、祝祭ムードいっぱいのパークで東京ディズニーシーの25周年の幕が開けた。
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」は、4月15日（水）から2027年3月31日まで開催。特別なエンターテインメントプログラムやフード、グッズなどが楽しめる。