ベッセント米財務長官 中国は「信頼できないパートナー」 ベッセント米財務長官 中国は「信頼できないパートナー」

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ベッセント米財務長官 中国は「信頼できないパートナー」



ベッセント米財務長官が中国を「信頼できないパートナー」と非難、トランプ氏の中国訪問に過度な期待は禁物だと語った。



中国は過去5年間において「信頼できないパートナー」だ。コロナパンデミック時に医療品を買い占めたことや、関税を巡る対立の際にレアアースの輸出規制を課したこと。そして現在、戦略的石油備蓄を積み増していることだ。



中国が世界の基軸通貨としての米ドルの地位を奪おうとしていることは明らか。イランはホルムズ海峡通過する船舶に課した通行料の支払いとして人民元を受け入れている。

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