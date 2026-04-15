１４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１７ドル高 ナスダック１０連騰 １４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３１７ドル高 ナスダック１０連騰

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１４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１７．７４ドル高の４万８５３５．９９ドルと続伸した。米国とイランの再協議に向けた期待を背景に買いが継続した。トランプ米大統領は、２日以内に再開する可能性を示した。ハイテク株が高く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は最高値を更新した。



ゴールドマン＜GS＞やシティグループ＜C＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が高く、オラクル＜ORCL＞や台湾積体電路製造（TSMC）＜TSM＞が値を上げた。ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やキャタピラー＜CAT＞、ブラックロック＜BLK＞が堅調だった。一方、ＪＰモルガン＜JPM＞やエクソンモービル＜XOM＞、セールスフォース＜CRM＞が安い。



ナスダック総合株価指数は４５５．３４ポイント高の２万３６３９．０８と１０日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロン＜MU＞、テスラ＜TSLA＞が高く、アマゾン＜AMZN＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が上昇した。サンディスク＜SNDK＞やアップル＜AAPL＞、インテル＜INTC＞が下落した。



出所：MINKABU PRESS