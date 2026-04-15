高齢者の食事に潜む「見落としがちな危険」―むせが増えたときの対応策

食事中のむせは誤嚥の重要なサインですが、その仕組みを理解することで適切な対策が可能になります。嚥下のタイミングや喉の働きがどのように関係しているのかを知ることが大切です。本章では、むせが起こる理由と背景にある要因をわかりやすく解説します。

監修医師：

松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック）

兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。

食事中にむせる原因―嚥下のメカニズムから理解する

食事中のむせは、誤嚥の最も分かりやすいサインです。むせが起こる仕組みを理解し、適切に対処することが大切です。

むせが起こる仕組み

食べ物や飲み物を飲み込む際、通常は喉頭蓋という蓋が気管の入り口を閉じ、食道へと誘導します。しかし、このタイミングがずれたり、喉頭蓋の動きが不十分だったりすると、食べ物や飲み物が気管に入り込んでしまいます。すると、気管に異物が入ったことを感知し、反射的にせきが出て異物を排出しようとします。これがむせの正体です。

むせは身体の防御反応であり、誤嚥した異物を排出する重要な役割を果たしています。したがって、むせること自体は悪いことではありません。むしろ、むせによって気管に入った異物を排出できているという点では、正常な反応といえます。問題は、むせの頻度が増えたり、むせても十分に排出できなくなったりすることです。

むせやすい食品には特徴があります。水やお茶などのさらさらした液体は、飲み込む速度が速く、嚥下のタイミングを合わせにくいため誤嚥しやすいとされています。逆に、パサパサしたパンやクッキー、繊維の多い野菜などは、口の中でまとまりにくく、飲み込みにくいため誤嚥のリスクがあります。

むせを引き起こす要因

食事中のむせが増える背景には、さまざまな要因があります。加齢による嚥下機能の低下は最も一般的な原因です。喉の筋力が衰えると、喉頭蓋の動きが遅くなり、食べ物を飲み込むタイミングが遅れます。また、唾液の分泌量が減ることで、食べ物がまとまりにくくなり、飲み込みにくさにつながります。

脳卒中や神経疾患では、嚥下に関わる神経や筋肉が障害され、嚥下のコントロールが難しくなります。パーキンソン病では、筋肉の動きがゆっくりになり、嚥下の開始や完了に時間がかかることがあります。認知症では、食べ物の認識や食事への集中力が低下し、適切な咀嚼や嚥下が行えなくなることがあります。

薬剤の影響も見逃せません。抗ヒスタミン薬や抗うつ薬など、唾液の分泌を減らす作用のある薬剤を服用していると、口の中が乾燥し、飲み込みにくくなります。鎮静作用のある薬剤では、嚥下のタイミングが遅れたり、せき反射が弱まったりすることがあります。複数の薬剤を服用している場合は、相互作用にも注意が必要です。

食事中のむせへの対応―安全な食事のための実践的な工夫

食事中にむせることが増えてきた場合、食事内容や環境を見直すことで安全性を高めることができます。具体的な対応方法を整理します。

食形態の調整

むせやすい方には、食べ物の形態を工夫することが効果的です。さらさらした液体には、とろみをつけることで飲み込みやすくなります。とろみの程度は、水に近い薄いとろみから、ポタージュスープのような中程度のとろみ、プリンのような濃いとろみまで段階があります。個々の嚥下機能に合わせて調整することが大切です。

固形物は、軟らかく調理し、一口大にカットします。ミキサー食やペースト食など、より食べやすい形態に調整することもできます。ただし、食事の見た目や美味しさも生活の質に関わるため、本人の好みや食欲を考慮しながら調整することが重要です。最近では、見た目は通常の食事に近く、軟らかく調理されたソフト食なども普及しています。

パサパサした食品は避けるか、汁物と一緒に食べるなどの工夫をします。逆に、水分の多いスイカやメロンなどは、食べている途中で水分が口の中に広がり、誤嚥しやすくなることがあるため注意が必要です。繊維の多い野菜は、細かく刻んだり、軟らかく煮込んだりすることで食べやすくなります。

食事環境と介助の工夫

食事の環境を整えることも大切です。テレビを消し、静かで落ち着いた環境で食事に集中できるようにします。照明は明るくし、食べ物がよく見えるようにします。食器は滑りにくく、すくいやすいものを選ぶことで、食事動作が安定します。

食事のペースは個人に合わせ、急がせないようにします。一口ごとに飲み込んだことを確認し、口の中に食べ物が残っていないかを確認してから次の一口を促します。会話は食事の合間に行い、食べながら話すことは避けましょう。

介助が必要な場合は、本人のペースを尊重し、無理に口に運ばないようにします。スプーンは小さめのものを使い、一口量を調整します。口に入れる位置は、舌の中央やや奥が適切とされています。飲み込んだ後は、喉に食べ物が残っていないか、声がかすれていないかを確認します。むせた場合は、無理に飲み込ませず、しっかりとせきをして排出するよう促します。

まとめ

誤嚥性肺炎は、早期発見と適切な対処により予防できる疾患です。日常生活での小さな変化に気づき、専門家のサポートを受けながら嚥下機能を維持していくことが、健やかな生活を送るための鍵となります。食事は生活の楽しみの一つでもありますので、安全においしく食べられる工夫を続けていきましょう。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な評価と指導を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上 のための取組に関する調査」

日本呼吸器学会「誤嚥性肺炎」

日本摂食嚥下リハビリテーション学会「摂食・嚥下障害の評価（簡易版）」