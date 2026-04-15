朝起きられない子へのサポート術。家族と学校ができる「環境調整」とは?

起立性調節障害の改善には、本人だけでなく周囲の理解と支援が欠かせません。家庭や学校での対応が、回復に大きく影響します。本章では、具体的なサポート方法や心理的な支え方を紹介し、安心して生活できる環境づくりのポイントを解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

家族や学校ができるサポート

起立性調節障害の方が日常生活を送るためには、家族や学校の理解と協力が不可欠です。適切なサポート体制を整えることで、症状の改善と社会生活の維持が可能となります。

周囲の理解と環境調整

起立性調節障害は、外見からは症状が分かりにくいため、周囲から誤解されやすい疾患です。家族は、本人の症状を理解し、怠けていると決めつけずに、温かく見守る姿勢が大切です。無理に起こそうとせず、本人のペースで起床できるよう工夫し、朝食や水分補給をサポートします。学校では、担任教諭や養護教諭と連携し、遅刻や欠席への配慮、保健室の利用、体育の授業の調整などを依頼します。また、クラスメートへの説明を本人の同意を得て行うことで、いじめや孤立を防ぐことができます。

心理的なサポートと自己肯定感の維持

起立性調節障害の方は、症状により学校生活や社会活動が制限されることで、自己肯定感が低下しやすくなります。家族は、本人の努力を認め、できたことを褒めることで、前向きな気持ちを支えることが重要です。また、焦らず、少しずつ改善していくことを共有し、長期的な視点でサポートします。必要に応じて、カウンセリングや心理療法を受けることも検討します。友人や学校とのつながりを保ち、孤立しないような環境づくりも大切です。

まとめ

起立性調節障害は、朝起きられない、立ちくらみ、午前中の不調といった症状が特徴的な疾患であり、思春期の子どもに多く見られます。自律神経の調節機能の問題が背景にあり、適切な診断と治療、生活習慣の改善、周囲の理解が症状の軽減につながります。症状が続く場合は、早めに専門の医療機関を受診し、個々の状態に合わせた対処法を見つけることが大切です。家族や学校と連携し、焦らず長期的な視点でサポートを続けることで、多くの方が日常生活を取り戻すことができます。

参考文献

日本小児心身医学会 起立性調節障害

国立成育医療研究センター 起立性調節障害

日本小児循環器学会 小児の起立直後性低血圧，体位性頻脈症候群，神経調節性失神