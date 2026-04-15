aoen、新曲「Youth」配信スタート アニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマ
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、きょう15日にアニメ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）真・未来編』の新エンディングテーマである新曲「Youth」の配信をスタートした。
【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoen
aoenは、3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ「横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露。その後、「Youth」が4月17日午後7時から『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」にて配信がスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに決定したことが明らかとなり、期待が高まっていた。
「Youth」は、aoenががむしゃらに頑張るすべての人へ贈る渾身の“王道青春アンセム”。何度転んでも手を取り合って踏み出す一歩を全肯定する楽曲となっている。
【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoen
aoenは、3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ「横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露。その後、「Youth」が4月17日午後7時から『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」にて配信がスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに決定したことが明らかとなり、期待が高まっていた。
「Youth」は、aoenががむしゃらに頑張るすべての人へ贈る渾身の“王道青春アンセム”。何度転んでも手を取り合って踏み出す一歩を全肯定する楽曲となっている。