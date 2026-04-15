飼い主さんがお風呂に入っていたら、ワンコがやってきて…？まるで猫のように浴槽のフチでくつろぐ光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万4000回再生を突破。「可愛いｗ」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：『犬がお風呂場を覗きに来た』と思ったら、浴槽のフチで…まるで猫？犬とは思えない光景】

まるで猫のようなワンコ

TikTokアカウント「mimimi_yi」に投稿されたのは、飼い主さんがお風呂に入っている時の、チワワ×ダックスフンドのMIX犬「ミミ」ちゃんの様子です。ミミちゃんは飼い主さんが恋しくなったのか、お風呂場を覗きに来たそう。

そして浴槽のフチに登ったかと思うと、その場で体を丸めてウトウトし始めたとか。これには飼い主さんも、「そこで寝るの？」とびっくり。高くて幅が狭いところで器用にくつろいでいる姿は、まるで猫のようです…！

健気で可愛い姿にキュン！

飼い主さんがカメラを向けていたら、ミミちゃんは薄っすらお目目を開けたそう。しかしまたすぐにお目目を閉じて、気持ち良さそうに眠り始めたとか。どうやら飼い主さんがお風呂から上がるまで、そばで待っているつもりのようです。健気で可愛い姿に、キュンとせずにはいられませんね！

きっと飼い主さんもミミちゃんの姿を眺めながら入浴することで、普段の何倍もの癒し効果を得られたことでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「猫かと思った笑」「すごいバランス！」「そこで寝れるのは器用すぎ笑」「主様の近くにいると安心するのかなあ」といったコメントが寄せられています。

お風呂場におもちゃを持ってくることも

別の日にも、飼い主さんの入浴中にミミちゃんがやってきたそう。その時はおもちゃをくわえて登場し、「これで遊んで！」とばかりに浴槽の中に落としていたというミミちゃん。そしてまた別のおもちゃを持ってきて、浴槽の中へドボン…。

その後はお湯にプカプカ浮いているおもちゃたちをじっと見つめて、飼い主さんが遊んでくれるのを待っていたとか。今後もミミちゃんは飼い主さんのバスタイムに突撃して、可愛い構ってアピールをしてくれそうですね。

ミミちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mimimi_yi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mimimi_yi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。