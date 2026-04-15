レイカーズのJJ・レディックHCは、14日（日本時間15日）の練習後にメディア取材に応じた。18日（同19日）に開幕するロケッツとのプレーオフ1回戦の勝負ポイントについて言及した。その様子を米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

4月に入ってレイカーズは、ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスがケガで戦線離脱。主力2人を欠いた中で、ラスト5試合は3勝2敗で戦い抜いて、西4位で4年連続のプレーオフ進出を決めた。

プレーオフ1回戦ではNBA歴代5位の得点王ケビン・デュラント、“オールスタービッグマン”アルペラン・シェングン、そしてリーグ屈指の運動能力を誇る身長201センチのアメン・トンプソンなどが名を連ねる西5位のロケッツと対戦する。

この日はプレーオフ1回戦に向けた最初の練習が実施された。

ESPNによると、練習後にレディックHCは「土曜日には準備万端だ」とポジティブな言葉を口にした。

さらに「ボールをしっかりキープして、ボックスアウトをしっかりすることが、このシリーズを制する鍵だ。戦術や選手構成はもちろん重要だが、ボールをしっかりキープしてボックスアウトをしなければ、シリーズに勝つことはできないだろう」と勝負のポイントを明言した。

この勝負ポイントにジャクソン・ヘイズも「自分のエネルギーで試合に影響を与えられると分かっている。走ったり、リバウンドを取ったり、相手をボックスアウトしたりできる。特にクリント・カペラやビッグマンたちはリバウンドに強いので、彼らを寄せ付けないようにして、チームが必要としていることを何でもやろうと思っている」と気合いを入れた。