オリオールズのクレイグ・アルバーナズ監督（43）は、13日（日本時間14日）のダイヤモンドバックス戦でライナー性の打球が顔面を直撃する災難に見舞われた。頬に少なくとも7カ所の骨折とあごの骨折を負ったが、手術は必要なく、14日（同15日）の同戦も指揮を執った。

スポーツ専門局「ESPN」電子版によると、今季がオリオールズでの監督1年目、ダグアウトで自チームの二塁手ジェレマイア・ジャクソンが放ったライナーが直撃。トンネルへ運ばれ、チームの医療スタッフによる処置を受けた。

指揮官は「最初に当たった瞬間は、もちろん衝撃を感じた。かなりまともに当たったね。まず思ったのは『顔を隠さなきゃ』ということだった。もしひどい状態だったら、家族にテレビで見せたくなかったし、ダグアウトの仲間にも見せたくなかった。だから手で顔を覆って、そのままダグアウトの階段を下りてトンネルの中に入った」と振り返る。

食事には制限があり、今後6週間は離乳食しか口にできないという。「毎日ここに来るしかない。我々は毎日試合があるし、仕事だからね。選手のためにここにいる。自分はここに来られる状態なんだから、やるだけだ。たとえ顎がワイヤーで固定されていたとしても、ここにいるよ」と話しているという。