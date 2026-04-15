ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦の試合前にメディア取材に対応。右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているムーキー・ベッツ内野手（33）に言及した。

ベッツは今月ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦で負傷し、初回に交代。翌5日（同6日）にIL入りした。

指揮官はベッツの状態について「状態は悪くない。動きもいいし、スローイングやランニングも問題ない」とした上で「打撃はまだ。いつスイングを始めるかは分からない。本人は症状が出ていないと言っている。それは良いことだ。ただ、腹斜筋は慎重に扱う必要がある。良い状態でも突然悪化することがある。だから復帰までのプロセスは慎重に進める必要がある」とスローイングなどは問題ないものの、まだスイングの再開時期は未定と慎重姿勢を見せた。

復帰を急がせない理由として「過去にも似たケガで完全に戻れなかった経験があるし、他にも長引いたケガがある。時間をかけることが重要」と説明。「本来の状態でなければチームにとってもプラスにならない」と続けた。

今後、スイングを再開すれば傘下3Aなどでリハビリ出場する可能性があるのかという問いには「本人はリハビリ出場を好まないタイプ。シミュレーションゲームなどの選択肢もある」と、やや否定的な考えを示した。