シンガー・ソングライターの阿部真央（36）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。ファンに“お願い”をつづった。

「しばらくライブ中の、掛け声や煽りレスポンス以外の、みんなからの声は控えてもらおうかなと思います」と書き出した阿部。「私が発する挨拶や『楽しんでますかー！』などに対する『イェーイ！』って声は引き続き大歓迎なのですが、それ以外の声は、私が話したいことが飛んじゃったり、ペースが崩れてしまうことが最近増えまして(これは多分私の問題です)」と説明した。

「ライブへの集中が自分の中で一瞬途切れてしまうのが最近の悩みなので、ご理解頂けますと幸いです」として「何年もみんなとのライブでの心地よいやり取りに助けられています。本当にありがとう！引き続き良いライブができるように色々試させてください！よろしくお願いします」と伝えた。

また「言葉足らずだったかもしれないので補足です」と前置きして「まず第一に、「みんなの声が迷惑だから発言を控えて」と言ってるわけじゃありません。それは本当に、伝わって下さい」と説明。「もともとライブでファンの皆さんと会話するスタイルのMCを始めたのは私の方で、長年のキャリアの中、たくさんファンの方の発言やレスポンスに救われてきました。それは本当に感謝しているし、正直今でもその楽しさは捨てがたく惜しいと思っています」とコメントした。

「ただ長年ライブ活動を通して私自身も成長し、歳を重ね、ライブで注力したい部分が変わり、もっと自分のその日のペースを大事にしたいなと思うようになってのお願いです。わがままですみません」と謝罪も。「あと単純に歳をとって、MCで言いたいことを忘れっぽくなっちゃったりと言うのもあります。笑ピリつかせたいわけじゃないです！引用の投稿でも書きましたが「私の問題」なので、ご理解頂けますと幸いです 歳に抗えなくてすいません！よろしくお願いします！」と添えた。