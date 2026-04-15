元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。中道改革連合が14日に発表した、2月の衆院選総括案について言及した。

総括案には、立憲民主党と公明党の支持基盤を合算すれば、一定の議席を確保できるとの前提に立ったことが「最大の誤算」だったと明記。「選挙目当ての急造新党」との批判を招き、拒否感を増大させたと敗因を分析した。

党の基本政策で、集団的自衛権行使を容認した安全保障関連法を合憲とし、原発再稼働を条件付きで容認した判断にも触れ「党内への説明が極めて不足していた。リベラル色の強い支持層の一部から『筋を通していない』との受け止めを招いた」と記した。また、「リベラル＝進歩的」とのイメージが若い世代に通用せず、有権者の意識の変化に対応しきれなかったとも分析した。

山口氏は「『リベラル』の内実が変わっているかと。いまの若者は平和憲法を死守して弱者保護を唱えるよりも、現役世代への幅広い支援のほうを支持する。子育て支援を税金でやるのがチームみらいだし、逆に減税で手取りを増やすのが国民民主。前者を突き詰めると米国のリベラルっぽくなる」と自身の見解をつづった。