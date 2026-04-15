東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7126 高値0.7148 安値0.7077
0.7228 ハイブレイク
0.7188 抵抗2
0.7157 抵抗1
0.7117 ピボット
0.7086 支持1
0.7046 支持2
0.7015 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5900 高値0.5920 安値0.5857
0.5991 ハイブレイク
0.5955 抵抗2
0.5928 抵抗1
0.5892 ピボット
0.5865 支持1
0.5829 支持2
0.5802 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3767 高値1.3793 安値1.3731
1.3858 ハイブレイク
1.3826 抵抗2
1.3796 抵抗1
1.3764 ピボット
1.3734 支持1
1.3702 支持2
1.3672 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7126 高値0.7148 安値0.7077
0.7228 ハイブレイク
0.7188 抵抗2
0.7157 抵抗1
0.7117 ピボット
0.7086 支持1
0.7046 支持2
0.7015 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5900 高値0.5920 安値0.5857
0.5991 ハイブレイク
0.5955 抵抗2
0.5928 抵抗1
0.5892 ピボット
0.5865 支持1
0.5829 支持2
0.5802 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3767 高値1.3793 安値1.3731
1.3858 ハイブレイク
1.3826 抵抗2
1.3796 抵抗1
1.3764 ピボット
1.3734 支持1
1.3702 支持2
1.3672 ローブレイク