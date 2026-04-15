東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7126　高値0.7148　安値0.7077

0.7228　ハイブレイク
0.7188　抵抗2
0.7157　抵抗1
0.7117　ピボット
0.7086　支持1
0.7046　支持2
0.7015　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5900　高値0.5920　安値0.5857

0.5991　ハイブレイク
0.5955　抵抗2
0.5928　抵抗1
0.5892　ピボット
0.5865　支持1
0.5829　支持2
0.5802　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3767　高値1.3793　安値1.3731

1.3858　ハイブレイク
1.3826　抵抗2
1.3796　抵抗1
1.3764　ピボット
1.3734　支持1
1.3702　支持2
1.3672　ローブレイク