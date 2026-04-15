レイカーズのJJ・レディックHCは、14日（日本時間15日）の練習後にメディア取材に応じた。戦線離脱中のルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスの現状について説明。その様子を米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

4月に入ってレイカーズは、ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスがケガで戦線離脱。主力2人を欠いた中で、ラスト5試合は3勝2敗で戦い抜いて、西4位で4年連続のプレーオフ進出を決めた。

この日はプレーオフ1回戦のロケッツ戦に向けた最初の練習が実施された。

ESPNによると、ドンチッチは、左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間の診断を受けて、現在スペインに滞在しながら治療に励んでいる。17日（同18日）にはロサンゼルスに戻って、18日（同19日）に開幕するロケッツとのプレーオフ1回戦第1戦にチーム合流予定だという。

リーブスは左腹斜筋を負傷。重傷度はグレード2で全治4〜6週間と診断を受けている。この日は、チーム施設を訪れて、練習後にチームメイトとフリースローの練習をしていた。

ドンチッチとリーブスの現状についてレディックHCは「今週は最新情報をお伝えできません。彼らは無期限離脱です」と明言した。