松江ゆかりの作家・小泉八雲の妻セツが２人の結婚生活などを振り返った本「思ひ出の記」が、再注目されている。

地元・松江市の出版社が２０２４年９月に刊行した新装版の発行部数は、約２万部を記録。八雲とセツを題材にしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の放送を追い風にした異例のヒットに、出版社の担当者は「一生に一度のことだと思う。大忙しです」と喜んでいる。（北瀬太一）

思ひ出の記は、セツが１３年８か月にわたる八雲との暮らしを口述筆記した回想録で、１９１４年に出版された書籍に収録された。八雲の代表作「怪談」が１９０４年に出版されてから１２０年になるのに合わせ、小泉八雲記念館（松江市）が地元のハーベスト出版に相談。企画が動き出した。

同記念館が監修した新装版の制作には、八雲を顕彰する団体「八雲会」も協力した。文章を現代語訳することで読みやすくし、セツの手記「オヂイ様のはなし」「幼少の頃の思い出」を初めて収録。表紙は、凹凸をつける「空押し」加工、厚みのある紙で製本することで、品のある仕上がりとなった。

新装版の発行部数は、「ばけばけ」の放送が始まった２５年９月までの１年間で約４０００部だったが、主人公のトキとヘブンが夫婦になった今年１月から注文が増え始めた。

最終話（３月２７日放送）で、トキがヘブンとの生活を振り返る「思ひ出の記」が完成し、物語が幕を閉じると、ハーベスト出版には全国の書店から問い合わせが殺到。通販サイトでは、中古本が高値で取引されたという。

思ひ出の記は、同社の一般書籍で過去最高の発行部数を記録。編集者の沖田知也さん（３６）は「地元出版社として一過性のブームに終わらせず、情報発信を続けたい」と意気込む。

１冊１７６０円（税込み）。問い合わせは、ハーベスト出版（０８５２・３６・９０５９）。