１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９１．２８ドル（－７．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８５０．１ドル（＋８２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９３９．１セント（＋３８６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．００セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５８．００セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３７１．３８（－３．２２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９１．２８ドル（－７．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８５０．１ドル（＋８２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９３９．１セント（＋３８６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．００セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５８．００セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３７１．３８（－３．２２）
出所：MINKABU PRESS