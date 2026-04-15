・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９１．２８ドル（－７．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８５０．１ドル（＋８２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７９３９．１セント（＋３８６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９２．００セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４３．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５８．００セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３７１．３８（－３．２２）

出所：MINKABU PRESS