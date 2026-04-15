MF松木玖生が鋭いスルーパスで先制点の起点に…好調サウサンプトン、リーグ戦15戦無敗&6連勝で4位に浮上!!
[4.14 チャンピンシップ第45節 サウサンプトン 3-0 ブラックバーン]
EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は14日に第45節を行い、ブラックバーンと対戦したサウサンプトンが3-0の完封勝利を収め、リーグ戦6連勝を飾った。サウサンプトンではMF松木玖生が先発出場して後半26分までプレーし、ブラックバーンではFW大橋祐紀とDF森下龍矢が後半開始から出場している。
4-2-3-1のトップ下の位置でスタートした松木は前半24分、PA手前でボールを受けると、PA内に持ち込んで左足で狙う。シュートは枠を捉えたものの、相手GKの守備範囲に飛んでネットを揺らすには至らなかった。しかし、直後に大きな仕事をやってのける。
中盤で前を向いたMFキャメロン・ブラッグが運ぶと、前方に位置する松木が巧みなポジショニングでパスを呼び込む。そして、左足で鋭いスルーパスを供給。左サイドを抜け出したFWキャメロン・アーチャーの折り返しをFWサイル・ラリンが押し込み、サウサンプトンが先制に成功。勢いに乗ったサウサンプトンは43分にMFライアン・マニングが追加点を奪取した。
後半に入ると、24分に左足を気にする様子を見せた松木がピッチ上に座り込むが、直後の25分には決定機。右サイドを抜け出したラリンがPA内に持ち込むと、走り込んだ松木がパスを受ける。しかし、相手をかわして放ったシュートは枠上に外れてしまった。松木は直後の26分にベンチへと下がったが、41分にはアーチャーがダメ押しとなるゴールを記録し、サウサンプトンが3-0の完封勝利。リーグ戦15試合無敗(12勝3分け)の6連勝とし、自動昇格圏の2位イプスウィッチと勝ち点3差の4位に浮上した。
一方のブラックバーンは消化試合が1試合多いながらも、降格圏の22位オックスフォードと勝ち点4差の20位に順位を落としている。
EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は14日に第45節を行い、ブラックバーンと対戦したサウサンプトンが3-0の完封勝利を収め、リーグ戦6連勝を飾った。サウサンプトンではMF松木玖生が先発出場して後半26分までプレーし、ブラックバーンではFW大橋祐紀とDF森下龍矢が後半開始から出場している。
4-2-3-1のトップ下の位置でスタートした松木は前半24分、PA手前でボールを受けると、PA内に持ち込んで左足で狙う。シュートは枠を捉えたものの、相手GKの守備範囲に飛んでネットを揺らすには至らなかった。しかし、直後に大きな仕事をやってのける。
後半に入ると、24分に左足を気にする様子を見せた松木がピッチ上に座り込むが、直後の25分には決定機。右サイドを抜け出したラリンがPA内に持ち込むと、走り込んだ松木がパスを受ける。しかし、相手をかわして放ったシュートは枠上に外れてしまった。松木は直後の26分にベンチへと下がったが、41分にはアーチャーがダメ押しとなるゴールを記録し、サウサンプトンが3-0の完封勝利。リーグ戦15試合無敗(12勝3分け)の6連勝とし、自動昇格圏の2位イプスウィッチと勝ち点3差の4位に浮上した。
一方のブラックバーンは消化試合が1試合多いながらも、降格圏の22位オックスフォードと勝ち点4差の20位に順位を落としている。