【漫画】学校で「トイレの花子さん」検証する教師2人　和やかな空気の裏で“見えていたもの”に「鳥肌」2.7万人

イラストレーターのちにかみさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

学校の七不思議の一つ「トイレの花子さん」を検証したい小鉄先生と、それに付き合う河合先生。子どものようにワクワクしている小鉄先生をほほ笑ましく思う河合先生ですが、実は…という内容で、読者からは「こっ怖い…」「ラストの不意打ちで鳥肌が立ちました」「知らない方が幸せなことってあるよね」などの声が上がっています。

「お化けを信じてやまない」純粋な先生にキュン…のはずが

ちにかみさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ちにかみさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ちにかみさん「私の漫画の主人公である死神『ちにかみ』の周囲にいる変な人たちの話を描いてみたいと思ったのと、あまり深く考えずに遊び感覚で描けるかなと思ったからです。続き物なので、ぜひSNSものぞきにきてみてください」

Q.初めてこの作品を読む方々に向けて、作中のキャラクターや関係性について教えてください。

ちにかみさん「あごが割れている男の先生（小鉄先生）は、オカルトが大好きで不思議なことに憧れています。小鉄先生のピュアな姿を見ることが好きな女の先生（河合先生）は、少し霊感があってお化けが見えます」

Q.この2人の関係性はどのようなものなのでしょうか。

ちにかみさん「『お互いに異性として好き』という感じではまだないので、これからどうなっていくのか。今後の展開をお待ちください」

Q.ちにかみさんご自身は、心霊体験や「未知との遭遇」などの経験はありますか。

ちにかみさん「いるとは思いますが、実際に見たことはありません。金縛りになった程度です」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ちにかみさん「欲しかったリアクションをしてくれたり、漫画で分かりづらかったところを捕捉してくれたりと、皆さんの優しさを感じました」