三井住友カードは、「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」を4月13日から開始した。

全国の対象鉄道やバスを、スマートフォンのタッチ決済で乗車すると最大8％を還元する。Apple Pay、Google Pay、Samsung PayのVisaのタッチ決済とApple PayのMastercardによるタッチ決済限定とし、カード現物のタッチ決済やオンラインショッピング、交通系ICへのチャージ、駅や停留所内の売店などでの利用は対象外とする。

対象カードは、同社が発行するVポイントが貯まる個人クレジットカード（ANA VISA Suicaカード、ANATOKYUPOINTClubQ ANA、nimocaカードを除く）と、名鉄ミューズカード ゴールド、名鉄ミューズカード、minapitaカード、S STACIAカード。毎月の対象利用合計額200円（税込）ごとに特典を付与する。

特典は、Vポイントが貯まるカードでOliveフレキシブルペイを利用した場合は8％相当をVポイントで、同カードでOliveフレキシブルペイ以外を利用した場合は7％相当をVポイントで、それ以外の対象カードは6.5％を利用代金からキャッシュバックする。カード券種ごとに毎月1,000ポイントまたは1,000円を上限とし、家族カードの利用分を含めて毎月1日から月末までの利用金額を集計する。