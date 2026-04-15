これは子どもが喜ぶやつ。サーティワンのアイスケーキにトミカの世界が再現、飾って遊べる仕掛けが楽しすぎる

『サーティワン アイスクリーム』が初めてトミカとコラボレート。はたらく車が大集合したアイスクリームケーキが2026年4月から好評販売中。キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラック付きだ。

手のひらサイズのリアリティ！ はたらく車のギミックも見どころ

トミカは、1970（昭和45）年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売された。子供の手のひらに馴染む大きさながら、細部に至るまで非常に精巧に作られているのが魅力。これまでに国内外で累計1万種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台を超えている（※2024年12月時点）。

救急車、消防車、クレーン車に始まり、家畜運搬車や集配トラック、清掃車、照明車など、はたらく車のラインナップが豊富なのが特徴のひとつで、本物さながらに動くギミックが施されているのも子供心をくすぐる。6月には災害時に活躍する小型オフロード消防車「レッドレディバグ」が新しく発売されることが話題となっている。

飾りやピックを並べて、トミカの世界がアイスケーキの上に広がる！

「トミカ アイスクリームケーキ」には、トミカの世界がそのままアイスクリームケーキになり、はたらく車が大集合。子供が大好きな街のヒーローである消防車、救急車、パトロールカーがチョコレートの飾りになって登場する。ホイールローダや信号機、標識、人のピックも付いてくるので、シチュエーションを考えながら自由に飾って、トミカで遊ぶときのワクワクがケーキでも楽しめる。

トミカ アイスクリームケーキ 4300円（税込み）※5号サイズ：直径 約15.5cm×高さ 約5cm

フィルムにも消防車やパトロールカー、工事車両が並び、にぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージした台紙には、サーティワンのお店やアイスクリームを持った子供が標識に描かれ、わくわくするデザインとなっている。

フィルム

台紙

チョコレートで登場する車は、日産 NV350キャラバン 救急車、モリタ CD-I型 ポンプ消防車、日産 スカイライン パトロールカー。ピックで登場する車は、Honda VFR 白バイ、日立建機 ホイールローダ ZW220。そしてこれら全てと、日立建機 リジッドダンプトラック EH3500AC-3、日立建機 マカダムローラ ZC125M-5、日立建機 ローディングショベル EX8000-7がフィルムに描かれている。

フレーバーは人気の2種！ アイスを運ぶトラックも付いてくる

フレーバーは、ポップロックキャンディが弾けるミントとチョコ風味のポッピングシャワーと、ミルクチョコレートに空手チョップで砕いたようなチョコレートをちりばめたチョップドチョコレート。

左 ポッピングシャワー、右 チョップドチョコレート

さらに、ポッピングシャワーを載せたキャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付いてくる。付属の車体用シールと、カラフルなフレーバーシールを貼ると、自分だけのオリジナルトラックが完成。ここでしか手に入らない、プレミアムなトミカをお見逃しなく！

「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラック

【画像】『サーティワン』アイスケーキに新作！ トミカのはたらく車が大集合＆トラック付き（5枚）