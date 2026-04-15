４・１２名古屋大会で対峙したヘイスト（左）とＩｎａｍｕｒａ（写真提供・プロレスリング・ノア）

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　プロレスリング・ノアは１５日までに５・２両国国技館大会の一部対戦カードを発表した。

　４・１２名古屋大会で「ＴＥＡＭ　２０００Ｘ」アルファ・ウルフを破り防衛に成功したＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａが元Ｇｈｃタッグ王者で元ＷＷＥのシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦を行う。

　４・１２名古屋大会で「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡ、政岡純を破りベルトを守ったＧＨＣタッグ王者の内藤哲也がＯＺＡＷＡと一騎打ち。ＢＵＳＨＩが政岡とシングル対決する。

　◆５・２両国決定済みカード

　▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ　ＶＳ　挑戦者・シェイン・ヘイスト

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＡＭＡＫＵＳＡ　ＶＳ　挑戦者・ドラゴン・ベイン

　▼Ｌ・Ｔ・Ｊ　ｖｓ　Ｔ２０００Ｘ　ＡＬＬ‐ＯＵＴ　ＢＡＴＴＬＥ　ＩＩＩ

内藤哲也　ＶＳ　ＯＺＡＷＡ

　▼Ｌ・Ｔ・Ｊ　ｖｓ　Ｔ２０００Ｘ　ＡＬＬ‐ＯＵＴ　ＢＡＴＴＬＥ　ＩＩ

ＢＵＳＨＩ　ＶＳ　政岡純

　▼Ｌ・Ｔ・Ｊ　ｖｓ　Ｔ２０００Ｘ　ＡＬＬ‐ＯＵＴ　ＢＡＴＴＬＥ　Ｉ

ＲＹＵＳＥＩ、アンヘル・レイエス　ＶＳ　アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ