プロレスリング・ノアは１５日までに５・２両国国技館大会の一部対戦カードを発表した。

４・１２名古屋大会で「ＴＥＡＭ ２０００Ｘ」アルファ・ウルフを破り防衛に成功したＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが元Ｇｈｃタッグ王者で元ＷＷＥのシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦を行う。

４・１２名古屋大会で「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡ、政岡純を破りベルトを守ったＧＨＣタッグ王者の内藤哲也がＯＺＡＷＡと一騎打ち。ＢＵＳＨＩが政岡とシングル対決する。

◆５・２両国決定済みカード

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 挑戦者・シェイン・ヘイスト

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＡＭＡＫＵＳＡ ＶＳ 挑戦者・ドラゴン・ベイン

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｔ２０００Ｘ ＡＬＬ‐ＯＵＴ ＢＡＴＴＬＥ ＩＩＩ

内藤哲也 ＶＳ ＯＺＡＷＡ

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｔ２０００Ｘ ＡＬＬ‐ＯＵＴ ＢＡＴＴＬＥ ＩＩ

ＢＵＳＨＩ ＶＳ 政岡純

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｔ２０００Ｘ ＡＬＬ‐ＯＵＴ ＢＡＴＴＬＥ Ｉ

ＲＹＵＳＥＩ、アンヘル・レイエス ＶＳ アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ