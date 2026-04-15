noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第25回は「なんのわだかまりもなく、母の日の贈り物が送れる人に私は嫉妬する」です

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前回「母はエホバの証人だった。母と仲がいい人が羨ましい。父のギャンブルで宗教に走った母を、私は真っ直ぐに愛せない」はこちら

「母の日」が近づくこの時期は居心地が悪い

今年も世界中で「お母さんありがとう」圧がかかる時期がやってきた。

百貨店でショッピングしていても、ネットを開いていても、「母の日」のポップがあちこちに咲く。毎年この時期は居心地が悪い。



前回「母と仲がいい人が羨ましい」というエッセイを書いた。４０代を迎えてもなお、幼い頃の想い出から、どうしても母をまっすぐに愛することができないという内容だ。

前回の記事はこちら

けれど、そんな私でも、居心地の悪さを抱えたまま、せめてもの形として贈り物はしている。

「今年は母の日のプレゼント、何がいい？」



指先だけで打つ無機質な問いかけ。面と向かっては口が裂けても言えない。感謝も労いも、好意を匂わせるような言葉はすべて私の喉の奥で硬く凝固している。だから、照れくさいことは全部LINEに放り込むことに決めている。

初めて母の日に贈り物をしたのは、自分が子どもを産み、母親というロールを引き受けてからだ。子どもたちが幼稚園で「おかあさんありがとう」と拙い文字を添えた私の絵を、母の日にプレゼントしてくれたのだ。



その横で、なぜか夫まで「ママいつもありがとう」と便乗して花を差し出してくる。

私はあんたを産んだ覚えはないし、あんたの母でもない。そう毒づきながらも、笑顔で受け取って食卓に飾る。

そうやって「母親」という配役をこなせばこなすほど、自分の「娘」としての不甲斐なさが喉の奥に苦く残った。

母の日の贈り物は休戦協定のようなもの

夫と結婚してからは、義母へは毎年贈り物の手配をしていたが、その年からふと思い立って、自分の母へも贈ってみようと思ったのだ。

それは純粋な感謝というよりは、母親という過酷な椅子に座る者同士の休戦協定のようなものだったのかもしれない。あるいは、嫁としての義務を果たすついでに、娘としての体裁も一緒に発送してしまいたかったのかもしれない。

始めは本当に恥ずかしかった。



母からも当然、「急にどうしたの？」「いいよ。気を遣わなくて」などと返事がきたが、「義理の母にも用意するから、そのついでだよ。家に直接送るから」と、勝手にアロマデュフューザーを送りつける段取りをつけた。

届くと「届いたよ、ありがとう」と返事がきた。心の奥が、少しジュワッとした。

それ以来、毎年欠かさず贈り物を送り続けている。

そのたった一つの箱に、本当は直視すべき過去のもつれや、喉に詰まったままの言葉をすべて押し付けて。



中日ドラゴンズの観戦チケット、エプロン、荒木と井端（中日ドラゴンズの選手）のグッズ、マッサージグッズ、巨大なドアラのぬいぐるみなどなど……。



発送手続きをすることで少しだけ親孝行している気持ちになれるし、一瞬だけ何も問題のないまともな親子のフリができるのだ。

「私はちゃんと育ててもらったことを感謝している娘だ。だって今年も母の日のプレゼントを贈ったし」と。

けれど最近、そのLINEのやり取りだけでは済ませられない現実が、私の視界に侵入してくるようになった。

弱っていく母を前にしても壁が立ちはだかる

先日、正月に実家に顔を出した際、洗面所の棚に置かれた数種類の病院の薬袋を見つけたのだ。



え、これはなんの薬？ また何かの病気なのだろうか？

母はもう65歳を超えた。時が経ち、彼女の輪郭は以前よりも小さく、もろさが漂っているようにも見え、会うたびに「こんなに小さくて弱そうな人だっけ」と思う。

かつて私を「愛のむち」で打ち据えたあの手は、今や節くれ立ち、カサカサに乾いている。

３年前、母が口腔内の病気で入院したとき、見舞いに行った私はひどく動揺した。ベッドに横たわる母を直視できなかった。

「もしかして死ぬんじゃないか」 その恐怖に襲われた瞬間、私は自分の中に焦燥感が渦巻くのを感じた。

どうしよう。こういう時、なんて声をかけたらいいんだろう。どんな顔をしたらいいんだろう。……わからない。

世の中の「健全な親子」なら、親が弱っていく過程は、これまでの恩を返す時間や、純粋な悲しみの時間になるのだろう。けれど私の場合、弱っていく母を前にしても、これまでのわだかまりが分厚い壁となって立ちはだかる。



こんな時にまで、あなたが心配だ、元気になってほしいということを素直に示すことができない。



（写真：AdobePhotoStock）

「大丈夫？ これ、言われた着替え。持ってきたから」

やっとの思いで、それだけを振り絞った。油断すると涙が溢れそうなので、力いっぱい歯を食いしばって、普通の顔を作った。



「だいじょうぶ。ずっとテレビ見てるんだけど、カードがすぐ切れちゃうよ」

そうゆっくり答える母の口はパンパンに腫れており、母とは違う老婆のように思え、ますます怖い。顔をなるべく見ないようにした。

話すのもつらそうだし、１秒１秒がとても重くて、辛くて、すぐに限界が来た。

「じゃあ……お大事にね。なんかあったらまたLINEしてね」

そう言ってそそくさと部屋を出た。

「悪いね。ありがとね……」

母の声が後ろに聞こえた。

母にもっと感謝し、愛すべきだ

母にもっと感謝し、愛すべきだ

ギリギリまで堪えていた涙が部屋を出た途端にぶわあああっと溢れてきた。廊下の床を見ながら、泣きながら早足で歩いた。頭がガンガンと痛かった。

私はなんて最低なんだ。なんでこんな時までうまく娘をできないんだ！ オカンがこのまま死んじゃったらどうしよう。これが最後だったらどうしよう！

どうしてもっと優しくできないんだ、どうして素直に心配できないんだ、どうして今までごめんねって言えないんだ、どうして素直に育ててくれてありがとうって感謝できないんだ！！ どうして！！！

ー母が、もっと強かったら。

父のギャンブル依存症がなければ。家が借金取りに追われるほど貧しくなければ。母が、その惨めな現実から逃げるために、宗教にすがる必要がなければ。母に自分の足で立つ力があれば。あののんびりとした雰囲気の父が、ギャンブルに狂わず、母を支えてさえいれば。



そんな「もしも」が叶っていたら、私は今ごろどんな表情で、どんな言葉で母を愛していたのだろうか。まっすぐに愛された私の人生は、どんなものだったのだろうか。

どうして私は父を憎まないんだろうといつも不思議に思う。本当に憎むべきは、家族を壊して、最後には無責任に消えた父のはずなのに。

今、私の長男が15歳になろうとしている。私の父がいなくなったのは、私が15歳の時だった。

もしも今、夫が消え、２人の子供を私一人で育てることになったら、一体どれほど心細く、辛いものになるのだろう。私は、彼らをちゃんと一人で育てることができるのだろうか。

そんなにまで弱かった母なのに、彼女は私たちを最後まで投げ出さなかった。

憎めるのは、そこに居続けてくれたからだ。



もっと感謝するべきだろう。もっと愛するべきだろう。

このままでは、絶対に後悔する

その後、母は無事に退院し、口は元通りになっている。

だが、お盆や正月に見る母の背中は会うたびに小さく、頼りなくなっているし、薬の袋をたくさん見かける。



介護、あるいは死。そんな現実的なタイムリミットが、確実に少しずつ迫っている。愛せない自分を責めることで、かろうじて保ってきた私の中に、激しい焦りが生まれている。

早く許したい。

母の命の灯火が消えてしまう前に。普通の親子のように。

何の教義も、何の悔恨も介在させず。ただの娘として、真っ直ぐな「ありがとう」を伝えてみたい。

わかってる。わかってるんだよ。このままでは、絶対に後悔する。



（写真：AdobePhotoStock）

スマホが震え、LINEの通知が届く。

「品薄らしくて、無理だったらいいんだけど。ドラゴンズの９０周年限定のマグカップがいいかな」

やれやれ、またドラゴンズか……。

よし、わかった。なんとしても絶対に手にいれて、今年は直接渡しに行ってみようかな。