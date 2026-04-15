『風、薫る』第14回 直美、小日向と鹿鳴館の外で会うことになって…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第14回が、16日に放送される。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第14回のあらすじ
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい・・一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって・・。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい・・一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって・・。