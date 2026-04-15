cadode、ヨーヨーブランド「en」によるアニメーション作品『日々揚々と。』オープニングとなる新曲「光の暈」のMV公開！

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koshi（vocal）、eba（music producer）、谷原亮（general manager）からなるポップユニット・cadodeのニューシングル「光の暈」のMusic Videoが公開。Vo.koshiからのコメントも到着した。

Music Videoは、ヨーヨーブランド「en」によるアニメーション作品『日々揚々と。』のオープニングにもなっており、主人公の少女の姿を通し、歌詞に刻まれた「名前のない感情に辿り着くまでの道程」を可視化した映像作品。挫折さえも奪えない「自分だけの人生」を歩み始めるすべての人へ捧げる応援歌のような歌詞と共に楽しんでほしい。

またライブツアー『SLICE OF SEKAI ROUTE 1』の最終公演は、2026年4月28日（火）梅田Zeelaにて開催。2026年2月から3ヶ月連続でリリースした楽曲を聴いて、ぜひ足を運んでほしい。

＜koshiコメント＞

「光の暈」は、太陽の輪であり、いつか見た憧れであり、そして今手に持つものの輝きでもあります。何かを始めるのに遅すぎることはないし、上手くいかなくても前には進む。

いつでも、やってみた先に未知の感情が待っている。

と、偉そうには言うものの、この曲は半分自戒でもあります。やりたくてやってないことがまだ山ほどある。世界は行ったことのない場所、食べたことのないものばかりです。

どうせ死ぬまでは生きなければならないので、やらない理由より、やる理由を見つけたいなと思います。皆さんも、新しく始めたことがあれば、是非教えてください。

●楽曲情報

3ヶ月連続リリース第3弾 デジタルシングル

ヨーヨーブランド「en」制作アニメーション作品『日々揚々と。』オープニング曲

「光の暈」（よみ：ひかりのかさ）

cadode

作詞：koshi

作曲：eba

編曲：eba

配信中

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/CAnTEwcZS

©️ウサホリ

3ヶ月連続リリース第2弾 デジタルシングル

イラストレーターairfishコラボレーション楽曲

「方舟」（よみ：はこぶね）

cadode

作詞：koshi

作曲：eba

編曲：eba

配信中

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/6rYw4RUH9

©️airfish

3ヶ月連続リリース第1弾 デジタルシングル

漫画「ふゆのともだち」イメージソング

「やみくも」

cadode

作詞：koshi

作曲：eba

編曲：eba

配信中

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/CJDdTbx6j

●ライブ情報

「SLICE OF SEKAI ROUTE 1」

2026年4月28日（火） 開場 18:30 ／ 開演 19:00

梅田Zeela

詳細はこちら

https://cadode.jp/live/slice-of-sekai-route-1

●作品情報

『ふゆのともだち』

＜作品あらすじ＞

たまごから生まれた見知らぬナニカと、孤独を抱える少年の不穏な友情物語。

「僕達、ずっと友達だよ」

閉塞感漂う北のとある田舎町で、

家庭環境に苦しみ生きづらさを感じている一人の少年・冬真。

ある日、秘密基地で”たまご”を見つけた冬真は、

それを大切に温め、生まれるその時を待ち望んだ。

数日後、そのたまごから生まれたのは鳥のような見た目をした黒いナニカで…。

この出会いが冬真の人生を大きく左右することに――。

●原作情報

カドコミにて連載中

原作コミック1巻好評発売中

＜著者プロフィール＞

サワダマン

著者初の読切作「黒い球」がサンデーうぇぶり新人賞最終候補にノミネート。以降、月刊ヤングエースで読切掲載を重ね、カドコミにて連載デビュー。

＜cadode Profile＞

koshi (vocal), eba (music producer), 谷原亮(general manager)からなるポップユニット。

詩的な歌詞と叙情的なメロディが特徴で、郷愁や儚さ、諸行無常、侘び寂びの世界に、それでも燻る熱量を見出している。

2022年4月、「回夏」がTVアニメ『サマータイムレンダ』の1stエンディングテーマに起用され、注目を集めた。

@Sawadaman

関連リンク

cadodeオフィシャルサイト

https://cadode.jp/