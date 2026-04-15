イヤミに聞こえる要注意ワード！ 育児疲れの妻が一番言われたくない禁句とは！？【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

気づかい皆無の地雷ワード『今日1日、何やってたの？』

心身の疲れで思うように家事ができず

日々の育児疲れが蓄積し、家事をさぼってしまった妻に対して、帰宅した夫が言い放ちがちなひと言。散らかったゴミやシンクにたまった洗い物などのカオス状態を見て、夫としては「オレは1 日仕事してきたのに…」と内心キレながらもマイルドな表現に抑えたつもりなのでしょう。

とはいえ、子どもの寝かしつけに何時間も費やした翌日など、心身ともに疲れて何もしたくない日は誰にでもあるもの。妻も内心では後ろめたさやできないもどかしさなどの感情を抱きながらも体が動かず、どうしようもなかったわけです。それに対して、気づかいが一切できないというのが夫という生き物なのですが、ただのイヤミにしか聞こえないだけに要注意のワードです。

地雷ワードの言い換え「いつもよくやってくれているから、たまにはゆっくりして。オレがやっておくから」

仕事から帰ったときに、家がいつもと違って散らかっていたり、洗い物がたまっていたりしたときは、妻が相当に疲れていることを察しましょう。そして、そんなときは夫から家事や育児をすることを申し出ましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち