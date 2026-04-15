日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3360（+34.0 +1.02%）
ホンダ 1279（+10 +0.79%）
三菱ＵＦＪ 2886（+36 +1.26%）
みずほＦＧ 6901（+111 +1.63%）
三井住友ＦＧ 5630（+91 +1.64%）
東京海上 7002（+87 +1.26%）
ＮＴＴ 153（+0.9 +0.59%）
ＫＤＤＩ 2610（+3 +0.12%）
ソフトバンク 218（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 1999（+14 +0.71%）
三菱商 5239（+46 +0.89%）
三井物 6202（+66 +1.08%）
武田 5670（+66 +1.18%）
第一三共 2770（+36 +1.32%）
信越化 6802（+107 +1.60%）
日立 5057（+100 +2.02%）
ソニーＧ 3327（+47 +1.43%）
三菱電 5948（+89 +1.52%）
ダイキン 20551（+61 +0.30%）
三菱重 4822（+73 +1.54%）
村田製 4398（+69 +1.59%）
東エレク 44576（+876 +2.00%）
ＨＯＹＡ 29802（+402 +1.37%）
ＪＴ 5916（+21 +0.36%）
セブン＆アイ 1982（+13.5 +0.69%）
ファストリ 75413（+823 +1.10%）
リクルート 7111（+81 +1.15%）
任天堂 8227（+28 +0.34%）
ソフトバンクＧ 4415（+173 +4.08%）
キーエンス（普通株） 63645（+795 +1.26%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3360（+34.0 +1.02%）
ホンダ 1279（+10 +0.79%）
三菱ＵＦＪ 2886（+36 +1.26%）
みずほＦＧ 6901（+111 +1.63%）
三井住友ＦＧ 5630（+91 +1.64%）
東京海上 7002（+87 +1.26%）
ＮＴＴ 153（+0.9 +0.59%）
ＫＤＤＩ 2610（+3 +0.12%）
ソフトバンク 218（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 1999（+14 +0.71%）
三菱商 5239（+46 +0.89%）
三井物 6202（+66 +1.08%）
武田 5670（+66 +1.18%）
第一三共 2770（+36 +1.32%）
信越化 6802（+107 +1.60%）
日立 5057（+100 +2.02%）
ソニーＧ 3327（+47 +1.43%）
三菱電 5948（+89 +1.52%）
ダイキン 20551（+61 +0.30%）
三菱重 4822（+73 +1.54%）
村田製 4398（+69 +1.59%）
東エレク 44576（+876 +2.00%）
ＨＯＹＡ 29802（+402 +1.37%）
ＪＴ 5916（+21 +0.36%）
セブン＆アイ 1982（+13.5 +0.69%）
ファストリ 75413（+823 +1.10%）
リクルート 7111（+81 +1.15%）
任天堂 8227（+28 +0.34%）
ソフトバンクＧ 4415（+173 +4.08%）
キーエンス（普通株） 63645（+795 +1.26%）