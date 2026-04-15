日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3360（+34.0　+1.02%）
ホンダ　1279（+10　+0.79%）
三菱ＵＦＪ　2886（+36　+1.26%）
みずほＦＧ　6901（+111　+1.63%）
三井住友ＦＧ　5630（+91　+1.64%）
東京海上　7002（+87　+1.26%）
ＮＴＴ　153（+0.9　+0.59%）
ＫＤＤＩ　2610（+3　+0.12%）
ソフトバンク　218（+0.2　+0.09%）
伊藤忠　1999（+14　+0.71%）
三菱商　5239（+46　+0.89%）
三井物　6202（+66　+1.08%）
武田　5670（+66　+1.18%）
第一三共　2770（+36　+1.32%）
信越化　6802（+107　+1.60%）
日立　5057（+100　+2.02%）
ソニーＧ　3327（+47　+1.43%）
三菱電　5948（+89　+1.52%）
ダイキン　20551（+61　+0.30%）
三菱重　4822（+73　+1.54%）
村田製　4398（+69　+1.59%）
東エレク　44576（+876　+2.00%）
ＨＯＹＡ　29802（+402　+1.37%）
ＪＴ　5916（+21　+0.36%）
セブン＆アイ　1982（+13.5　+0.69%）
ファストリ　75413（+823　+1.10%）
リクルート　7111（+81　+1.15%）
任天堂　8227（+28　+0.34%）
ソフトバンクＧ　4415（+173　+4.08%）
キーエンス（普通株）　63645（+795　+1.26%）