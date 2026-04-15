東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.79　高値159.46　安値158.60

160.16　ハイブレイク
159.81　抵抗2
159.30　抵抗1
158.95　ピボット
158.44　支持1
158.09　支持2
157.58　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1796　高値1.1811　安値1.1755

1.1876　ハイブレイク
1.1843　抵抗2
1.1820　抵抗1
1.1787　ピボット
1.1764　支持1
1.1731　支持2
1.1708　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3567　高値1.3590　安値1.3500

1.3695　ハイブレイク
1.3642　抵抗2
1.3605　抵抗1
1.3552　ピボット
1.3515　支持1
1.3462　支持2
1.3425　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7809　高値0.7839　安値0.7790

0.7884　ハイブレイク
0.7862　抵抗2
0.7835　抵抗1
0.7813　ピボット
0.7786　支持1
0.7764　支持2
0.7737　ローブレイク