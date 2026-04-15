東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.79 高値159.46 安値158.60
160.16 ハイブレイク
159.81 抵抗2
159.30 抵抗1
158.95 ピボット
158.44 支持1
158.09 支持2
157.58 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1796 高値1.1811 安値1.1755
1.1876 ハイブレイク
1.1843 抵抗2
1.1820 抵抗1
1.1787 ピボット
1.1764 支持1
1.1731 支持2
1.1708 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3567 高値1.3590 安値1.3500
1.3695 ハイブレイク
1.3642 抵抗2
1.3605 抵抗1
1.3552 ピボット
1.3515 支持1
1.3462 支持2
1.3425 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7809 高値0.7839 安値0.7790
0.7884 ハイブレイク
0.7862 抵抗2
0.7835 抵抗1
0.7813 ピボット
0.7786 支持1
0.7764 支持2
0.7737 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.79 高値159.46 安値158.60
160.16 ハイブレイク
159.81 抵抗2
159.30 抵抗1
158.95 ピボット
158.44 支持1
158.09 支持2
157.58 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1796 高値1.1811 安値1.1755
1.1876 ハイブレイク
1.1843 抵抗2
1.1820 抵抗1
1.1787 ピボット
1.1764 支持1
1.1731 支持2
1.1708 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3567 高値1.3590 安値1.3500
1.3695 ハイブレイク
1.3642 抵抗2
1.3605 抵抗1
1.3552 ピボット
1.3515 支持1
1.3462 支持2
1.3425 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7809 高値0.7839 安値0.7790
0.7884 ハイブレイク
0.7862 抵抗2
0.7835 抵抗1
0.7813 ピボット
0.7786 支持1
0.7764 支持2
0.7737 ローブレイク