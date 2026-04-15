▼福岡県（福岡管区気象台・１５日５時）

【福岡地方】雨後くもり

【北九州地方】雨後くもり

【筑豊地方】雨後くもり

【筑後地方】雨後くもり

▼佐賀県（佐賀地方気象台・１５日５時）

【南部】雨後くもり

【北部】雨後くもり

▼長崎県（長崎地方気象台・１５日５時）

【南部】くもり一時雨

【北部】くもり一時雨

【壱岐・対馬】くもり一時雨

【五島】くもり

▼熊本県（熊本地方気象台・１５日５時）

【熊本地方】雨後くもり

【阿蘇地方】雨後くもり

【天草・芦北地方】くもり

【球磨地方】くもり

▼大分県（大分地方気象台・１５日５時）

【中部】雨後くもり

【北部】雨後くもり

【西部】雨後くもり

【南部】雨後くもり

▼宮崎県（宮崎地方気象台・１５日５時）

【南部平野部】雨後くもり

【北部平野部】雨後くもり

【南部山沿い】雨後くもり

【北部山沿い】雨後くもり

▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・１５日５時）

【薩摩地方】くもり

【大隅地方】くもり

【種子島・屋久島地方】くもり

【奄美地方】くもり

▼沖縄県（沖縄気象台ほか・１５日５時）

【本島中南部】くもり時々雨

【本島北部】雨後くもり

【久米島】くもり一時雨

【大東島地方】晴れ時々くもり

【宮古島地方】晴れ時々くもり

【石垣島地方】晴れ時々くもり

【与那国島地方】晴れ時々くもり