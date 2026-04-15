ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「まだ働くつもりなの？食事は作ってないの？」義母の突撃訪問＆質問… 「まだ働くつもりなの？食事は作ってないの？」義母の突撃訪問＆質問攻めにモヤモヤ…私のやること全部反対!? 「まだ働くつもりなの？食事は作ってないの？」義母の突撃訪問＆質問攻めにモヤモヤ…私のやること全部反対!? 2026年4月15日 7時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚しても仕事を続けたい、それってそんなにおかしいことでしょうか…？夫婦二人で話し合って決めた働き方なのに、義母だけが納得してくれない。しかも口出しがどんどん増えていく一方で、なんだか嫌な予感がしますよね。義母の干渉がこれ以上エスカレートする前に、何かが変わってくれるといいのですが…。>>【まんが】働くことに反対する義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】働くことに反対する義母 「ママ会来ますよね？」行きたくないけど断ったらバレるよね…行ってみると夫の職業自慢大会!? 引っ越し後のママ友付き合いの苦悩 「やっぱりあの女は…」5年後に明かされる真実…告げられた“妻の裏切り”に言葉を失う【アンティークドールの面の下 Vol.22】