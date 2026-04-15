【北京＝吉永亜希子】米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せない中、中国の習近平（シージンピン）政権が米イスラエルによる対イラン軍事作戦に批判的な国などとの関係強化に動いている。

米国に対する信頼が揺らぐ状況を好機と捉え、対米関係で有利な立場を作り出すことを狙っているものとみられる。

習氏は１４日、２０２３年以降で４度目の訪中となったスペインのペドロ・サンチェス首相と北京で会談した。米イスラエルの軍事作戦を「国際法違反」と批判しているサンチェス氏に対し、習氏は「スペインと中国は道徳と正義を重んじる国であり、共に真の多国間主義を守るべきだ」と強調し、新エネルギーや貿易分野の協力進展を提案した。

中国外務省によると、サンチェス氏は「中国企業の投資がスペイン経済の発展を促進している」と経済協力に期待を示したという。

習氏は同日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国のハリド皇太子とも北京で会談した。ハリド氏は軍事攻撃開始後、習氏が初めて迎えた中東地域の首脳級の人物だ。

同省によると、両氏は中東情勢について協議し、習氏は和平維持に向けた平和共存や国際法の堅持などの原則を守るよう訴えた。アブダビでは、イランの反撃で複数の石油化学工場に被害が出るなどしている。ハリド氏は「中国とともに停戦を促し、世界のエネルギー安全保障への影響拡大を防ぐ」と応じたといい、エネルギーなど各分野での協力強化を確認した。

習政権は、対米不信の高まりを好機と捉えつつ、５月の米中首脳会談を控え、中東情勢が両国関係に悪影響を与えることは避けたい考えだ。

王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は１３日、米国とイランの協議を仲介するパキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相と電話会談し、「停戦を損ない、対立を激化させる行動には反対するべきだ」と訴えた。米国やイランなどに自制を求めたとみられる。

中国はパキスタンの仲介に協力姿勢を示しつつ、イランなどとの外交交渉の有無については明言を避けている。米イランの協議の行方が見通せない中、米国から中国への批判を避けるため、「深入り」を避けている可能性もある。