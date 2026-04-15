１５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・機械受注
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・バーＦＲＢ理事が討議に参加
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ヨシムラＨＤ<2884>，ＨＩＯＫＩ<6866>，グラファイト<7847>
※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・機械受注
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・バーＦＲＢ理事が討議に参加
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ヨシムラＨＤ<2884>，ＨＩＯＫＩ<6866>，グラファイト<7847>
※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか
出所：MINKABU PRESS