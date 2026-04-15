○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・機械受注
１５：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
１６：１５　日・訪日外国人客数
１８：００　ユーロ・鉱工業生産
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２１：３０　米・輸出入物価指数
２１：３０　米・バーＦＲＢ理事が討議に参加
２３：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※タイ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ヨシムラＨＤ<2884>，ＨＩＯＫＩ<6866>，グラファイト<7847>
※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか

出所：MINKABU PRESS