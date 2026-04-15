１５日の主なマーケットイベント １５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・機械受注

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・バーＦＲＢ理事が討議に参加

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ヨシムラＨＤ<2884>，ＨＩＯＫＩ<6866>，グラファイト<7847>

※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか



出所：MINKABU PRESS