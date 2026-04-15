１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７９銭前後と前日と比べて６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円３２銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高だった。



この日にロイター通信が「米国とイランの交渉チームが今週、再びパキスタンに赴き戦争終結に向けた協議を行う可能性がある」と報じ、中東の緊張が緩和に向かうとの見方から「有事のドル買い」が巻き戻された。また、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反落したことや、３月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）で前月比の伸び率が市場予想を下回ったことも影響。インフレ懸念が和らぐなか米長期金利が低下したこともドルの重荷となり、ドル円相場は１５８円６０銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９６ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS