「悲鳴が聞こえた瞬間、体が動いた」 飛来したタイヤで運転手死亡、制御不能のバスを止めた乗客。二次被害防いだ42歳の“義人”に警察表彰【韓国】

韓国で、走行中に飛んできた貨物車のタイヤによって運転手が死亡し、制御不能となった高速バスのハンドルを握って大惨事を防いだ40代の乗客が警察から表彰を受けた。

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京畿（キョンギ）南部警察庁は4月14日、去る3月18日に西海岸（ソヘアン）高速道路の浦升（ポスン）ジャンクションで発生した貨物車のタイヤ脱落事故の際、被害に遭ったバスを安全に停車させ、大惨事を防いだ一般市民ムン・ドギュンさん（42）に表彰状を授与したと明らかにした。

ムンさんは事故当日、午後3時49分ごろに西海岸高速道路の浦升ジャンクション付近を走行していた高速バスに乗っていた。その際、反対車線から突然飛んできた貨物車のタイヤが、バスの運転席のフロントガラスを突き破って飛び込んでくるという事故が発生した。

この事故でバスを運転していた50代の運転手が死亡し、バスは瞬く間に制御不能な状態に陥った。あわや二次事故につながりかねない状況の中、ムンさんは運転席へ駆け寄り、片手でハンドルを握って方向を調整し、もう一方の手でブレーキペダルを押し込んでバスを路肩に停車させた。

ムンさんの冷静な対応のおかげで乗客7人が無事に救助され、後続車両との二次事故も未然に防がれた。

京畿南部警察庁のファン・チャンソン庁長は同日の表彰状授与式で、「自分の安否よりも他人の命を優先したムンさんの行動は、真の義人の姿だ」とし、「市民とともにある治安がいかに大切かを改めて教えてくれた事例だ」と評価した。

これに対しムンさんは、「事故当時、乗客たちの悲鳴が聞こえた瞬間に体が先に動いた」とし、「あの状況であれば誰でも私と同じように行動したはずだが、このように大きな激励をいただき、光栄であり感謝の気持ちでいっぱいだ」と語った。

警察の表彰を受けるムン・ドギュンさん（右／写真提供＝京畿南部警察庁）

なお、警察は今回の事故の原因について、貨物車の運転手に対し、車両の欠陥や管理不足がなかったかなど、具体的な事故の経緯を調査している。

（記事提供＝時事ジャーナル）