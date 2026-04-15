２季連続でパリSGに敗れて敗退。リバプール指揮官が判定に不満露わ「今シーズン、多くのジャッジが不利に働いてきた」【CL準々決勝】
現地４月14日、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールは、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで前回王者のパリ・サンジェルマンと本拠地アンフィールドで対戦した。
敵地での第１レグを０−２で落としたリバプールは、序盤から積極的に攻めるもゴールが遠い。後半はさらに攻勢を強めたなか、64分には敵陣ボックス内でアレクシス・マカリステルが倒される。１度はPKと判定されたがオンフィールドレビューの結果、取り消された。
その後、72分にウスマンヌ・デンベレにミドルを突き刺されて失点。90＋１分にも再びデンベレにゴールを許して万事休す。またしても０−２で敗れて、２戦合計０−４で敗退が決まった。
英公共放送『BBC』によると、リバプールのアルネ・スロット監督は、「我々は勝つべきだったが、相手チームの質の高さゆえにゴールを奪えなかった」と悔しさを滲ませる。
また、PK判定が覆されたことにも言及。次のように不満を露わにしている。
「今シーズンの我々に対する判定を見れば、まったく驚かない。多くのジャッジが不利に働いてきたからだ。私にとっては当然のことだ」
リバプールは２季連続でパリSGに敗れて姿を消した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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敵地での第１レグを０−２で落としたリバプールは、序盤から積極的に攻めるもゴールが遠い。後半はさらに攻勢を強めたなか、64分には敵陣ボックス内でアレクシス・マカリステルが倒される。１度はPKと判定されたがオンフィールドレビューの結果、取り消された。
英公共放送『BBC』によると、リバプールのアルネ・スロット監督は、「我々は勝つべきだったが、相手チームの質の高さゆえにゴールを奪えなかった」と悔しさを滲ませる。
また、PK判定が覆されたことにも言及。次のように不満を露わにしている。
「今シーズンの我々に対する判定を見れば、まったく驚かない。多くのジャッジが不利に働いてきたからだ。私にとっては当然のことだ」
リバプールは２季連続でパリSGに敗れて姿を消した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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