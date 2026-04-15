― ダウは317ドル高と続伸、米イラン協議継続への期待で買い優勢 ―

ＮＹダウ 　　　48535.99 ( +317.74 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　6967.38 ( +81.14 )
ＮＡＳＤＡＱ 　23639.08 ( +455.35 )
米10年債利回り　　4.246 ( -0.042 )

ＮＹ(WTI)原油 　　91.28 ( -7.80 )
ＮＹ金 　　　　　4850.1 ( +82.7 )
ＶＩＸ指数　　　　18.36 ( -0.76 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　58845 ( +815 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　58850 ( +820 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース