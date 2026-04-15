米国市場データ ＮＹダウは317ドル高と続伸 （4月14日）
― ダウは317ドル高と続伸、米イラン協議継続への期待で買い優勢 ―
ＮＹダウ 48535.99 ( +317.74 )
Ｓ＆Ｐ500 6967.38 ( +81.14 )
ＮＡＳＤＡＱ 23639.08 ( +455.35 )
米10年債利回り 4.246 ( -0.042 )
ＮＹ(WTI)原油 91.28 ( -7.80 )
ＮＹ金 4850.1 ( +82.7 )
ＶＩＸ指数 18.36 ( -0.76 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58845 ( +815 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58850 ( +820 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48535.99 ( +317.74 )
Ｓ＆Ｐ500 6967.38 ( +81.14 )
ＮＡＳＤＡＱ 23639.08 ( +455.35 )
米10年債利回り 4.246 ( -0.042 )
ＮＹ(WTI)原油 91.28 ( -7.80 )
ＮＹ金 4850.1 ( +82.7 )
ＶＩＸ指数 18.36 ( -0.76 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58845 ( +815 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58850 ( +820 )
※( )は大阪取引所終値比
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