都筑中央ポニー・前田幸長氏が語る…体の変化に合わせた技術習得

硬式チームでプレーする中学2年生は、硬いボールの扱いにも慣れ、公式戦の出場機会も増えてくる重要な時期だ。日米通算20年の現役生活を送り、現在は中学硬式チーム・都筑中央ポニーで会長を務める前田幸長さんは、この時期を「技術を体に覚えさせる段階」と定義する。いわゆる“中だるみ”の学年とも言われるが、最上級生を迎える前に、将来の土台となる専門的なスキルを磨くことが求められる。

中学2年は、子どもの体から少しずつ大人の体へと近づき、筋力も強くなっていく時期。前田さんは「反復練習で（ある程度の）数をこなし、技術的に形を整えていく時期」と語る。ただ闇雲に練習するのではなく、成長段階に合わせて、正しい動きを無意識に再現できるまで反復させ、自分自身の「癖」として定着させることが不可欠だという。

野手においては、高校野球を見据えて「しっかりしたスイング、速いボールに負けない形を作ること」が最優先。内野手であれば、捕球の際のボールとの距離感を掴むための練習を繰り返すべきだ。足の運びやグラブを出す位置など、具体的な動作を体に染み込ませることで、実戦でのミスを減らし、安定した守備力を養う。

投手に関しても、単に力を込めて投げるだけでなく、精度を追求する姿勢が求められる。「真っすぐにしても、変化球にしても、ストライクをいつでも取れるような技術を身に付けるように」と前田さんは指導するという。中1で培った基礎を土台にして、どんな場面でも制球を乱さない再現性の高いフォームを作り上げることが“目標”となる。

全員がすぐに完璧な技術を習得できるわけではない。しかし、中2のうちに正しい形を意識して数をこなすことで、その後の成長スピードは大きく変わる。精神的なゆとりを持って最上級生になるためにも、この時期の地道な反復練習が重要だ。「技術という部分も大切になってくる時期」をいかに過ごすかが、高校での活躍を左右する。（First-Pitch編集部）