神戸がチーム一同を乗せたチャーター機内の様子を公開した

ヴィッセル神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズを戦うために、開催地のサウジアラビアへと向かった。

チーム一同を乗せたチャーター機内の様子が公開されて反響を呼んでいる。

ACLEは準々決勝以降がファイナルズとして現地時間4月16日から25日の決勝までサウジアラビア・ジェッダでの集中開催となる。日本からは神戸と町田ゼルビアがこの舞台に駒を進めている。

西地区では中東情勢の影響からラウンド16の開催が延期となっていたなかで、 現地時間4月13日に行われた試合でアル・サッド（カタール）がアル・ヒラル（サウジアラビア）にPK戦で勝利し、神戸と対戦することが決まった。

戦いの舞台となるジェッタへ向かう神戸は公式Xで「Jリーグにご用意いただいたチャーター機で、いざジェッダへ！」と投稿。チャーター機内の映像や、機内の選手たちの様子を投稿していた。

これに対して、ファンからは「勝ってきてくれ」「アジアの頂点へ」「チャーター機ええなぁ」「めっちゃ快適そう」「素晴らしいビジネスクラス。一流選手の移動はこうでなくちゃ」「ヴィッセル神戸に関わる全ての人の魂乗っけてジェッダまでよろしくお願いします」「選手みなさん、リラックスされていたようで良かった」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）