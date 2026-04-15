俳優の神木隆之介（３２）、女優の浜辺美波（２５）が、映画「ゴジラ―０・０（マイナスゼロ）」（山崎貴監督、１１月３日公開）に出演することが１４日、分かった。２０２３年に公開され、米アカデミー賞でアジア初の視覚効果賞を受賞した前作「ゴジラ―１・０」のクライマックス（１９４７年）から２年後（４９年）を描いた続編となる。

戦後復興期の日本。戦闘機に乗り込み、ゴジラに立ち向かった前作から引き続き、敷島浩一役を演じる神木は「僕の人生の大切な作品の一つである『ゴジラ―１・０』のその２年後を舞台にした映画に参加することができて、この上ない幸せです」と愛着を持つ。ゴジラに襲われながら助かった典子役の浜辺も「浩さん、（娘の）明子とひとつの家族として過ごす時間は、会えていない期間があったとは思えないほど、心が落ち着き、愛情があふれました」と思いを込めた。

すでに撮影を終えて神木は「ゴジラ作品に参加させていただくプレッシャーは前作と変わらずありますが、とにかく見ていただいた皆さま、そして、ゴジラを愛している皆さまに楽しんでいただけるように一生懸命、尽くしました」。浜辺は「前作よりもますます楽しんでいただけるものを、という撮影現場全体の熱量が高ぶっているのを感じました。私自身は、最初に脚本を読んだとき、驚きと衝撃が走ったのを覚えています。え！？ まさか！！ これを！？ と今作もとんでもないなあと空を仰ぎました」と声を弾ませた。

日本映画としては初めて最高の映像美を追求した「Ｆｉｌｍｅｄ Ｆｏｒ ＩＭＡＸ（Ｒ）」の基準を満たす作品として製作。北米でも日本の３日後、１１月６日から公開される。監督、脚本、ＶＦＸの山崎監督は現在、編集作業中で「今度こそ本当の意味で『世界が待ってる』にふさわしいものに、そしてこの時代だからこそ作るべき意味のある作品にしたい」と意気込んでいる。

〇…前作「―１・０」は戦中から戦後が舞台。「戦争で傷つき、自衛隊も何もない状態の日本にゴジラが来たら？」という発想で描かれた。エンディングでゴジラが、神木演じる敷島らによって海に沈められたかに見えて、息を吹き返す様子が映っていた。今作でどのように登場するのかが注目される。