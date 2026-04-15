祝祭の幕開けを宣言！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー
開園25周年を迎えた東京ディズニーシーにて、2026年4月15日（水）よりアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！
イベント初日には、パーク内でアニバーサリーの幕開けを宣言するオープニングセレモニーを実施。
25年間の感謝を込めた華やかな祝祭が幕を開けました。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー
実施日：2026年4月15日（水）
実施場所：東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー
2026年に開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベントとして「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！
そのイベント初日となる2026年4月15日に、特別なオープニングセレモニーを実施。
25周年の大きな節目を祝う、特別な1日となりました。
登壇者：
オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEO 郄野由美子
オリエンタルランド代表取締役社長（兼）COO 郄橋渉
ウォルト・ディズニー・アトラクションズおよびウォルト・ディズニー・イマジニアリング代表取締役 マネージングディレクター クラーク・ジョーンズ
2026-2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー 亀田真吾／濱中ひかる
このほか、ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターや、ダンサー、キャストなどがセレモニーを盛り上げました。
セレモニーは、マリタイムバンドが演奏しながら登場し、ステージ前にて演奏するところからスタート。
その後、登壇者がステージに登壇しました。
華やかな音楽が響き渡る中、司会を務める東京ディズニーリゾート・アンバサダーが、セレモニーの開会を告げました。
続いて、オリエンタルランド代表取締役社長（兼）COO 郄橋渉が挨拶を実施。
さらに、ウォルト・ディズニー・アトラクションズおよびウォルト・ディズニー・イマジニアリング代表取締役 マネージングディレクター クラーク・ジョーンズが挨拶を行いました。
ミッキーマウスと
ミニーマウスが登場すると、会場の盛り上がりは最高潮に！
オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEO 郄野由美子が挨拶をしたあとに、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開幕を宣言。
開幕宣言をきっかけに、東京ディズニーシー25周年のテーマソングが鳴り響き、同時に放たれたパイロが空中で輝きました。
すると、後方より、東京ディズニーシー25周年の特別な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちや、ダンサー、キャストが登場し、全員でグリーティングを実施。
バンドも祝祭を盛り上げるよう音を重ね、ダンサーやキャストがバナーやフラッグを掲げます。
ゲストも手に持ったフラッグを振り、ステージ前一面がジュビリーブルーで彩られました。
バナーを持ったダンサーがステージに登壇し、音楽が転調するとクライマックスを迎えます。
最後は盛大にパイロが連続して打ちあがり、鮮やかなジュビリーブルーでいっぱいになりました。
25周年のお祝いムードに包まれた特別な1日。
キャラクターやキャストによる華やかなセレモニーやグリーティングが展開されました。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニーの紹介でした。
続きを見る
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 祝祭の幕開けを宣言！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー appeared first on Dtimes.