開園25周年を迎えた東京ディズニーシーにて、2026年4月15日（水）よりアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！

イベント初日には、パーク内でアニバーサリーの幕開けを宣言するオープニングセレモニーを実施。

25年間の感謝を込めた華やかな祝祭が幕を開けました。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー

実施日：2026年4月15日（水）

実施場所：東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー

2026年に開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベントとして「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！

そのイベント初日となる2026年4月15日に、特別なオープニングセレモニーを実施。

25周年の大きな節目を祝う、特別な1日となりました。

登壇者：

オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEO 郄野由美子

オリエンタルランド代表取締役社長（兼）COO 郄橋渉

ウォルト・ディズニー・アトラクションズおよびウォルト・ディズニー・イマジニアリング代表取締役 マネージングディレクター クラーク・ジョーンズ

2026-2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー 亀田真吾／濱中ひかる

このほか、ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターや、ダンサー、キャストなどがセレモニーを盛り上げました。

セレモニーは、マリタイムバンドが演奏しながら登場し、ステージ前にて演奏するところからスタート。

その後、登壇者がステージに登壇しました。

華やかな音楽が響き渡る中、司会を務める東京ディズニーリゾート・アンバサダーが、セレモニーの開会を告げました。

続いて、オリエンタルランド代表取締役社長（兼）COO 郄橋渉が挨拶を実施。

さらに、ウォルト・ディズニー・アトラクションズおよびウォルト・ディズニー・イマジニアリング代表取締役 マネージングディレクター クラーク・ジョーンズが挨拶を行いました。

ミッキーマウスと

ミニーマウスが登場すると、会場の盛り上がりは最高潮に！

オリエンタルランド代表取締役会長（兼）CEO 郄野由美子が挨拶をしたあとに、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開幕を宣言。

開幕宣言をきっかけに、東京ディズニーシー25周年のテーマソングが鳴り響き、同時に放たれたパイロが空中で輝きました。

すると、後方より、東京ディズニーシー25周年の特別な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちや、ダンサー、キャストが登場し、全員でグリーティングを実施。

バンドも祝祭を盛り上げるよう音を重ね、ダンサーやキャストがバナーやフラッグを掲げます。

ゲストも手に持ったフラッグを振り、ステージ前一面がジュビリーブルーで彩られました。

バナーを持ったダンサーがステージに登壇し、音楽が転調するとクライマックスを迎えます。

最後は盛大にパイロが連続して打ちあがり、鮮やかなジュビリーブルーでいっぱいになりました。

25周年のお祝いムードに包まれた特別な1日。

キャラクターやキャストによる華やかなセレモニーやグリーティングが展開されました。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニーの紹介でした。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 祝祭の幕開けを宣言！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー appeared first on Dtimes.