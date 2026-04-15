14日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグでリヴァプールとパリ・サンジェルマン(PSG)が対戦し、2-0でPSGが勝利を収めた。



敵地での1stレグを0-2で落としていたリヴァプールは、序盤から積極的な試合運びを見せてPSGゴールに迫るが、マルキーニョスを中心としたPSG守備陣の前にゴールを奪うまでには至らず0-0のスコアレスで前半を終えた。





得点がほしいリヴァプールは、ハーフタイム明けにジョー・ゴメス、コーディ・ガクポを投入。攻勢をさらに強めてPSGを自陣に押し込む展開となる。その流れの中で64分にはアレクシス・マクアリスターがペナルティエリア内でPSGのウィリアム・パチョに倒され、主審はペナルティキックの判定を下した。しかし、ビデオ判定の結果パチョのプレイはファウルではなかったとして判定が覆り、リヴァプールはビッグチャンスを逃してしまう。その後もリヴァプールがPSGゴールに迫る展開が続いたが、それを耐えしのいだPSGがワンチャンスをものにして先手を奪う。73分、フビチャ・クヴァラツヘリアからリヴァプール陣内のペナルティエリア手前付近でパスを受けたウスマン・デンベレが寄せてきたマクアリスターを交わしてから左足でシュート。これがゴール左隅に決まり、PSGが先制する。さらにPSGは、後半アディショナルタイム1分にもカウンターからデンベレがこの日2点目のゴール。2戦合計スコアで4-0とし、リヴァプール相手に連勝してベスト4進出を決めた。［スコア］リヴァプール 0-2（合計0-4）パリ・サンジェルマン［得点者］パリ・サンジェルマンウスマン・デンベレ(73,90+1)