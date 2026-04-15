４・２９有明「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１」（写真提供・ONE Championship）

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　世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ　Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は１５日までに２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１」（試合開始・午後２時半）の全対戦カードを発表した。

　「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦する。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴが独占ライブ配信する。

　メインイベントは「フライ級（６１・２キロ以下）キックボクシング暫定世界王座決定戦」でロッタン・ジットムアンノン（タイ）とこの試合で引退を表明している元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊が対戦する。

　◆４・２９有明全対戦カード

　▼メインイベント　フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン　ＶＳ　武尊

　

　▼第１４試合　フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥　ＶＳ　アバズベク・ホルミルザエフ

　▼第１３試合　アトム級ムエタイ　世界タイトルマッチ

吉成名高　ＶＳ　ソンチャイノーイ

　▼第１２試合　バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー　ＶＳ　与座優貴

　▼第１１試合　フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン　ＶＳ　海人

　▼第１０試合　アトム級総合格闘技

三浦彩佳　ＶＳ　澤田千優

　▼第９試合　バンダム級キックボクシング

秋元皓貴　ＶＳ　久井大夢

　▼第８試合　フェザー級キックボクシング

和島大海　ＶＳ　リカルド・ブラボ

　▼第７試合　アトム級総合格闘技

平田樹　ＶＳ　リトゥ・フォガット

　▼第６試合　フライ級総合格闘技

和田竜光　ＶＳ　伊藤盛一郎

　▼第５試合　ストロー級総合格闘技

山北渓人　ＶＳ　黒澤亮平

　▼第４試合　フライ級ムエタイ

士門　ＶＳ　ジョハン・ガザリ

　▼第３試合　ストロー級キックボクシング

黒田斗真　ＶＳ　田丸辰

　▼第２試合　フライ級キックボクシング

陽勇　ＶＳ　内藤大樹

　▼第１試合　バンダム級総合格闘技

永井奏多　ＶＳ　神部篤坊

　