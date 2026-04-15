女子プロレスラーの井上貴子（56）が14日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた歌手の工藤静香（56）とプロレスラー神取忍（61）との3ショットをアップし、工藤の誕生日を祝福した。

「これは年末の工藤静香ちゃんディナーショーのときのもの」とつづり、工藤、神取との3ショットをアップ。「今日は静香ちゃんの誕生日 おめでとうございます 静香ちゃんは学年は1つ下なんだけど11月のアタシの誕生日までは同い年だ」と工藤のバースデーを祝福した。

そして、「今年もできる限り推し活するぞーーっ 9月のライブが…ちょっと微妙だ…」と推し活宣言し「2枚目のポストカードね ポストカードなのでたぶん30年くらい前のものなんだとおもうけど静香ちゃんの描いた絵のポストカード何枚組みたいなグッズの中の1枚」と、「おしゃまな姉妹」と題された、2人の女性が描かれた未使用のポストカードもアップ。

「まだ娘ちゃんたち生まれる前の作品 そっくりちゃん しかも姉妹 予知能力まであるのかーー！さすが！！静香ちゃん！！ステキな1日をーー Happyで」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「おしゃまな姉妹 本当予知能力みたいですね どー言う閃きがあって描いた絵なのか、ファンミで質問したいですね」「おしゃまな姉妹って…本当CocomiちゃんとKOKIちゃんまんまですね 素敵なファミリー 静香さんは歳を重ねるごとに素敵な女性になってますよね」「やっぱ静香ちゃん綺麗だなー 貴子さんも神取さんもお変わりなくお若いですねー」「ナイスショットです」などの声が寄せられている。

井上は、全日本女子プロレスで1988年にデビューした“元祖アイドルレスラー”で、WWWA世界タッグなどさまざまなタイトルを獲得してきた。2005年にLLPWに入団し、現在もLLPW-Xと名前を変えながらも神取忍とともに団体を率いて“美魔女レスラー”として活躍している。