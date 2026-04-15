お笑いコンビ、次長課長の河本準一（51）が12日放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。体調不良から復帰後に確信した、“本物の怪物”と思えた芸人の実名を告白した。

河本は昨年2月、体調不良による当面の休養を発表。そして同6月、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。そして同7月、仕事復帰した。

この日の番組で河本は、有吉と復帰後初共演。メダルゲームを並んでしながら店内でさまざまなトークに花を咲かせた。

河本は急性膵炎になったことなど過去の病歴について話し、その流れで「それでいて去年、（膵炎とは）ちょっと違う、精神的な病気になってしまったし」と切り出した。

有吉から「その時、（次長課長の相方の）井上（聡）ってどういうスタンスなの？」と聞かれた河本は「本当に中学校からの同級生で良かったな、と思いましたけど、“すまん、ちょっとしんどい”って言ったんですよ、ラジオ終わりに。（井上は）“おぉーん”って言うて、もうそこから何も言わず」と休養に入ることを告げた際の井上の反応を振り返った。

有吉が「でも、井上がああいうやつで良かったよね、ほんとね」と言うと、河本は「“親身”に逆にならないというか、気にもしなかったし、マネジャーにも“どう？”とも聞いてないらしいんで。戻った時のラジオも、本当に淡々と普通にやったんで、“うわー、やりやすい！”と思いましたね」と答えた。

有吉が「そうだよねー、（井上は）“怪物”だよね、あれ」とこぼすと、河本も同調し「“本当の怪物”」と応じた。

スタジオでこのやり取りを聞いていたブラックマヨネーズ小杉竜一は、有吉と河本の間で合意した“井上聡怪物説”について「あいつの場合“ただの変人”の可能性もありますからね」とツッコミ、笑いを誘っていた。