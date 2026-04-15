スポーツメンタルコーチの今浪隆博氏が伝授…選手の心に届く対話術

試合でミスした選手に指導者や保護者が掛ける“第一声”は、その後の成長を大きく左右する。日本ハムとヤクルトでプレーし、現在はスポーツメンタルコーチとして活動する今浪隆博氏は、ミスした時に「良い部分」をまず探してあげることの重要性を説く。良くなかった点に目が向きがちだが、選手のメンタルや向上心を保つには“伝える順番”が鍵となる。

試合では、打てなかったり、エラーしたりすることは日常茶飯事。今浪氏は「ミスした本人が一番傷ついてるしショックを受けている」と指摘。そんな状態で、大人が「なんでエラーしたんだ」と問い詰めても子どもの心は閉ざされ、コミュニケーションは円滑に進まない。大人でも仕事で失敗した際に、いきなり上司から叱責されるのと、日頃の貢献を認められた上で指摘されるのとでは「受け止め方が全く異なる」とし、相手の立場に立つことを促す。

まずは、その日の試合で良かったプレーを最初に伝えたい。守備でミスしても、打撃で好結果を残していれば「1打席目にいいヒット打ったよね。ナイスバッティングだったよ」と声をかける。肯定的な言葉で“心の壁”を取り払った後に、「どうしてエラーしたの？」と本題へ入るのが理想的な流れだ。

肯定から入ることで、選手は「今日すごく良かったと思うから、続けていこうね」といった前向きなメッセージを胸に、課題と向き合えるようになる。一言添えられた後にミスを指摘される方が、結果として「すっと心に落ちるのかな。改善しようかなという気持ちになれる」と今浪氏は分析する。この心理的なゆとりが、次のプレーへの勇気を高め、技術向上に繋がっていく。

指導現場では「悪い部分を直さなければ」という思いから、つい厳しい言葉を選手に投げかけてしまうこともあるだろう。しかし、まずは良いところを探し、伝えることが子どもたちの心に寄り添う第一歩となる。肯定的なフィードバックを土台にした対話こそが、ミスを恐れず挑戦し続ける選手を育てる近道になるはずだ。（First-Pitch編集部）